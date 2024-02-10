Хімія на варті краси: що таке міцелярна вода і як вона впливає на нашу шкіру

Хоча часом здається, що змивання нанесеного макіяжу звичайною водою є достатнім способом очищення обличчя, багато речовин залишаються на ньому. Саме тоді на допомогу приходить міцелярна вода.

Міцелярна вода — популярний вибір для зняття макіяжу і сонцезахисного крему, що прославився своєю ефективністю там, де звичайна вода не справляється. І на це є свої вагомі причини. Цей продукт творить чудеса завдяки крихітним скупченням молекул, які називаються міцелами, перевертаючи звичний нам світ з ніг на голову за допомогою хімічних процесів, пише ABC News.

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Міцели утворюються, коли певні молекули, звані поверхнево-активними речовинами (ПАР), змішуються з водою. ПАР цікаві тим, що в них поєднується найкраще з двох світів: один кінець молекули притягується до води (гідрофільний), а інший — відштовхується від неї (гідрофобний). Така двоїста природа дає змогу ПАР захоплювати маслянисті речовини, утримуючи їх у гідрофобних центрах міцел, розповідає Деніел Елдрідж, старший викладач хімії Технологічного університету Свінберна.

Коли міцелярна вода наноситься на ватний диск, гідрофільні частини міцел з'єднуються з ним, оголюючи гідрофобні хвости. Ці хвости чіпляються за олії, макіяж та інші забруднення на шкірі, ефективно очищаючи її в міру того, як диск протирається по обличчю.

Хоча ідея використовувати для очищення обличчя засіб для миття посуду може швидкоплинно спасти на думку через схожий вміст поверхнево-активних речовин, робити це настійно не рекомендується. Мийні засоби містять жорсткі поверхнево-активні речовини, які можуть подразнювати і пересушувати шкіру. Міцелярна вода, навпаки, використовує більш м'які поверхнево-активні речовини, які добре переносяться шкірою, що робить її більш безпечним варіантом для очищення обличчя.

Незважаючи на свою ефективність, міцелярна вода не є панацеєю. Важчий макіяж може вимагати ретельнішого очищення, і хоча багато продуктів стверджують, що залишають "нульовий залишок", деякі поверхнево-активні речовини, що містяться в них, можуть залишатися на шкірі довгий час. Зазвичай це не є проблемою, але якщо виникає подразнення, необхідно ретельно обполоснути обличчя після використання або відмовитися від продукту. Завжди тестуйте новий засіб на невеликій ділянці шкіри перед повним застосуванням, щоб уникнути побічних реакцій, каже Елдрідж.

Міцелярна вода демонструє можливості і важливість хімії в щоденному догляді за шкірою, пропонуючи м'яке, але ефективне рішення для підтримання чистоти і свіжості шкіри. Використання поверхнево-активних речовин для притягання і видалення забруднень без застосування агресивних хімічних речовин надає нам простий і ефективний підхід до догляду за шкірою, що робить її одним з основних засобів у косметичних процедурах багатьох людей.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, ластовиння і зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

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