Чому 700 млн років тому Земля стала крижаною кулею: вчені знайшли відповідь

Нове дослідження проливає світло на причини, через які наша планета була повністю покрита льодом протягом понад 50 млн років.

Учені використовували моделювання руху літосферних плит і з'ясували, що стало причиною появи на Землі льодовикового періоду, який почався понад 700 млн років тому і тривав 57 млн років. Результати опубліковані в журналі Geology, пише Phys.

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Тривалий льодовиковий період під назвою Стертське заледеніння існував на Землі в період між 717 і 660 млн років тому. Тоді на планеті ще не з'явилися динозаври та складна рослинність на суші.

За словами авторів дослідження, тоді наша планета майже повністю замерзла і була вкрита льодом від полюсів до екватора. Але що саме стало причиною такої події залишалося загадкою. Було запропоновано кілька гіпотез, але всі вони не можуть повністю пояснити, у який спосіб планета була вкрита льодом і на ній було дуже холодно протягом 57 млн років.

Автори нового дослідження провели аналіз гірських порід в Австралії, які збереглися з часів стародавнього льодовикового періоду, а потім використовували моделювання руху літосферних плит, щоб знайти причину заледеніння. Моделювання показало еволюцію континентів і океанів на Землі після того, як розпався на частини древній суперконтинент Родінія.

Результати дослідження гірських порід разом із результатами моделювання дали змогу вченим з'ясувати, що початок Стертського заледеніння пов'язаний із рекордно низьким рівнем вулканічних викидів діоксиду вуглецю. І рівень цих викидів був дуже низьким протягом десятків мільйонів років протягом усього льодовикового періоду.

Тривалий льодовиковий період під назвою Стертське заледеніння існував на Землі в період між 717 і 660 млн років тому. Тоді на планеті ще не з'явилися динозаври та складна рослинність на суші Фото: phys.org

Учені вважають, що розгадали давню таємницю і припускають, що глобальне заледеніння Землі та зниження температури на планеті пов'язані саме з низькими рівнями викидів діоксиду вуглецю, чому сприяло вивітрювання вулканічних порід, коли відбувалося поглинання ними атмосферного вуглецю.

За словами вчених, на той час на Землі не було багатоклітинних тварин або складних рослин на суші. Тому рівень діоксиду вуглецю (або вуглекислого газу) майже повністю залежав від його виділення внаслідок вивержень вулканів та від процесів вивітрювання силікатних порід, що поглинають вуглець. До процесу появи стародавнього льодовикового періоду також має безпосередній стосунок рух літосферних плит, коли в деяких регіонах Землі почали руйнуватися ділянки з високою вулканічною активністю. У результаті рівень діоксиду вуглецю в атмосфері значно знизився, він перестав утримувати тепло і планета замерзла.

Автори дослідження вважають, що зараз рівень вулканічних викидів діоксиду вуглецю також знижується, оскільки зіткнення континентів посилюються, а рух плит сповільнюється. Тож, можливо, у дуже далекому майбутньому на Землю чекає новий льодовиковий період, який буде схожий на той, що з'явився понад 700 млн років тому.

Як уже писав Фокус, у Середземному морі знайшли "тунель" завширшки 10 км. Вчені вважають, що каньйон з'явився незадовго до того, як море висохло на 700 000 років, а потім наповнилося знову.

Також Фокус писав про те, що Гренландія втрачає так багато льоду, що стає вищою. Вчені виявили, що потік льодовиків по краях острова змушує сушу підніматися, ніби під нею знаходиться пружина.