Як Сатурн. Знайдено причину появи кілець навколо дивного об'єкта в Сонячній системі

Вчені вважають, що два кільця у найбільшого кентавра існують завдяки невидимому супутнику.

Автори дослідження, опублікованого у виданні The Planetary Science Journal, знайшли ймовірну причину стабільного існування двох тонких кілець навколо об'єкта під назвою Харікло в зовнішній частині Сонячної системи, пише ScienceAlert.

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На відстані в кілька мільярдів кілометрів від Землі навколо Сонця обертається астероїд Харікло. Цей астероїд належить до класу кентаври, а такі космічні камені обертаються навколо Сонця між Юпітером і Нептуном. Розмір космічного каменю оцінюють приблизно у 250 км, і він є найбільшим кентавром. Але це також єдиний кентавр і взагалі єдиний астероїд у Сонячній системі, який має кільця. У Харікло їх одразу два, вони мають ширину 3 і 7 км і віддалені від астероїда на приблизно 400 км. Як саме астероїду вдається підтримувати істотніші кільця достеменно не відомо, але автори нового дослідження запропонували свою теорію.

На відстані в кілька мільярдів кілометрів від Землі навколо Сонця обертається астероїд Харікло. Цей астероїд належить до класу кентаври, а такі космічні камені обертаються навколо Сонця між Юпітером і Нептуном. Розмір космічного каменю оцінюють приблизно у 250 км, і він є найбільшим кентавром. Але це також єдиний кентавр і взагалі єдиний астероїд у Сонячній системі, який має кільця. У Харікло їх одразу два, вони мають ширину 3 і 7 км і віддалені від астероїда на приблизно 400 км. Фото: NASA

Наявність кілець у планет у Сонячній системі не є чимось незвичайним. Крім Сатурна кільця мають також Юпітер, Уран і Нептун, хоча вони не настільки виражені, як у першої планети. Відомо, що кільця також мають деякі карликові планети. Зазвичай такі кільця складаються з частинок пилу та льоду. Але у Харікло кільця досить добре виражені та мають чітку структуру. Вважається, що вони можуть складатися з льоду.

Автори нового дослідження створили моделювання, засноване на даних еволюції кілець Сатурна, де були змінені вихідні параметри, щоб з'ясувати, яким чином Харікло вдається підтримувати кільця в стабільному стані, і вони не розсіюються. Вчені дійшли висновку, що у Харікло є невидимий супутник, який якраз і підтримує стабільність кілець.

Учені дійшли висновку, що у Харікло є невидимий супутник, який якраз і підтримує стабільність кілець Фото: NASA

Як показує моделювання, супутник діаметром лише 1 км може надавати форму кільцям і створювати проміжок між ними, як це роблять деякі супутники Сатурна. Тобто розсіюванню кілець заважає гравітаційний вплив невидимого супутника, вважають учені.

Цікаво, що обидва кільця Харікло знаходяться дуже близько до відстані відомої як межа Роша. Це критична відстань, на якій кільця повинні почати злипатися під дією гравітації і створювати супутники. Але крихітний ймовірний супутник не дає їм цього зробити.

За словами вчених, Харікло є відносно невеликим об'єктом і знаходиться дуже далеко і якщо у нього є крихітний супутник, то побачити його за допомогою телескопів практично неможливо. Тому підтвердити теорію можна тільки за допомогою космічного апарату, який зможе підлетіти близько до Харікло.

Також Фокус писав про те, що NASA показало фотографії деяких супутників Сатурна, які обертаються близько до кілець планети. На знімках, наприклад, можна побачити знамениті Титан і Енцелад.

Як уже писав Фокус, приватний посадковий модуль доставить на Місяць чотири "ока" NASA. Дані про взаємодію посадкового модуля з Місяцем можуть стати основою для майбутніх місій на супутник Землі.