Приватний посадковий модуль доставить на Місяць чотири "очі" NASA: навіщо це потрібно (відео)

Дані про взаємодію посадкового модуля з Місяцем можуть стати основою для майбутніх місій на супутник Землі.

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Посадковий модуль Nova-C, створений американською компанією Intuitive Machines, вирушить 14 лютого на Місяць на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. Це буде перша місія Intuitive Machines на Місяць під назвою IM-1. На борту посадкового апарату, який вже розміщений у верхній частині ракети, розміщено спеціальний пристрій, який складається з 4 камер, що відстежуватимуть, як викиди двигуна космічного апарату взаємодіють із місячною поверхнею, пише Space.

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Перший посадковий модуль Nova-C компанії Intuitive Machines отримав назву "Одіссей", і на його борту розміщено 12 корисних навантажень, половина з яких належать приватним клієнтам, а половина — NASA. Одне з корисних навантажень являє собою стереокамеру для вивчення поверхні Місяця під назвою SCALPSS, яка розміщена в нижній частині посадкового модуля.

Пристрій SCALPSS працюватиме під час спуску посадкового модуля на Місяць і спостерігатиме, як на місячну поверхню впливають двигуни космічного апарату і як їхні викиди змінюють поверхню Місяця.

В експерименті використовується стереофотограмметрія, де зображення з камер, що перекриваються, використовуються для створення тривимірного зображення місячної поверхні, що дає змогу детально проаналізувати зміни поверхні після приземлення на Місяці.

Одне з корисних навантажень являє собою стереокамеру для вивчення поверхні Місяця під назвою SCALPSS, яка розміщена в нижній частині посадкового модуля Фото: NASA

Отримані дані допоможуть вченим та інженерам передбачити наслідки приземлення на поверхню Місяця, а це питання є дуже важливим для NASA напередодні висадки астронавтів на супутник Землі у 2026 році в рамках програми Artemis. Фахівці NASA хочуть зрозуміти, чи може приземлення космічного корабля призвести до ерозії поверхні і пошкодити прилегле обладнання через викиди двигуна.

На борту посадкового апарату, який вже розміщений у верхній частині ракети, розміщений спеціальний пристрій, що складається з 4 камер, які відстежуватимуть, як викиди двигуна космічного апарату взаємодіють із місячною поверхнею. Фото: NASA

У NASA повідомили, що експерти протягом двох місяців оброблятимуть і вивчатимуть отримані SCALPSS зображення, щоб створити тривимірну карту місцевості. Але це допоможе спланувати майбутні місії та забезпечити безпеку приземлень на Місяці.

Поки що точно не відомо, коли посадковий модуль Nova-C приземлитися на Місяці, хоча раніше повідомлялося, що це може статися вже 22 лютого, але, найімовірніше, це станеться пізніше. Після запуску апарату стануть відомі подробиці. Точно відомо, що в разі успішного приземлення цього посадкового модуля на Місяці він стане першим приватним апаратом, який зміг це зробити.

Минулого року компанія ispace з Японії намагалася приземлити свій посадковий модуль Hakuto-R, але їй це не вдалося. Також невдачею в січні цього року завершилася місія Peregrine компанії Astrobotics зі США, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що NASA отримало лазерне і радіоповідомлення з глибокого космосу. Нове випробування демонструє більш ефективний спосіб зв'язку з космічними апаратами за межами Землі.

Нагадуємо, що NASA завершує першу фазу створення нового ядерного реактора, призначеного для роботи на Місяці. NASA планує відправити на Місяць ядерний реактор для виробництва електроенергії на початку наступного десятиліття.