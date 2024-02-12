Неочікуване відкриття: бабусина статуя виявилася древнім артефактом (відео)

Статуя лева виявилася справжнім артефактом часів династії Тан. Фахівець оцінив її у вартість від 120 000 до 250 000 доларів.

У 2002 році на популярне шоу з оцінки антикваріату "Antiques Roadshow" жінка принесла мармурову статую лева у китайському стилі. Як виявилося, ця статуя коштує близько 250 000 доларів США, а її вік сягає 1400 років, пише Grunge.

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Оцінювач, Ларк Мейсон, провів паралелі зі звичайними сувенірами, відзначивши переважання менших версій, але підкресливши безпрецедентну велич, вік, майстерність і збереженість саме цього мармурового лева династії Тан.

Власниця розповіла, що цю статую придбали її дідусь та бабуся, які мандрували світом. Ларк Мейсон оцінив статую від 120 000 до 250 000 доларів. Хоча її теперішня вартість залишається невизначеною, станом на 2016 рік вона зберегла свою початкову оцінку.

Мармуровий лев династії Тан

Примітно, що ця статуя виходить за рамки простого "антикваріату". Оцінювач зазначив, що такі вироби зазвичай знаходять притулок у музеях, наголошуючи на статусі історичного артефакту, а не дрібнички, придатної для випадкової комерції.

Правління династії Тан з 618 по 906 рр. н. е. ознаменувало період процвітання і культурного розквіту. Леви були широко представлені в китайському мистецтві, можливо, через їхню екзотичність. Стилі еволюціонували за різних династій, від Хань до Мін і далі.

Хоча за артефакт запропонували вагому суму, власниця не висловила жодного наміру її продавати, підкреслюючи внутрішню цінність статуї. Станом на 2016 рік вартість мармурового лева залишилася незмінною, що свідчить про його цінність. Подальша доля статуї невідома, проте можна припустити, що вона досі зберігається у попередньої власниці.

Також Фокус писав про реконструкцію Колоса Костянтина, першого імператора Риму, що прийняв християнство. Ця статуя повторює оригінальну IV століття, що колись прикрашала базиліку Максенція на Римському форумі.

Раніше ми писали про похоронне ліжко давніх римлян, яке виявили у Лондоні. Його розкопали поблизу Холборнського віадуку.