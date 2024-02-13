Нове масове вимирання вже почалося. 22% тварин, що мігрують на Землі, опинилися за крок від смерті

Нова доповідь показує, що п'ята частина тварин, що мігрують у світі, сьогодні перебувають під загрозою зникнення.

Серед тварин, що мігрують, трапляються одні з найбільш знакових у світі: від морських черепах до слонів ці неймовірні істоти долають сотні кілометрів, щоб прогодуватися або розмножитися. Однак сьогодні їхнє існування опинилося на волосині від краху — п'ята частина всіх тварин, що мігрують у світі, перебуває під загрозою зникнення, пише Daily Mail.

На жаль, нова доповідь "Стан тварин, що мігрують у світі", опублікована Конвенцією зі збереження видів диких тварин, що мігрують (CMS), вказує на те, що ситуація досягла критичної точки — 22% усіх видів, що мігрують, опинилися на межі зникнення, а чисельність майже половини з них скорочується. На жаль, винуватцем такого плачевного стану виявилася людина.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами виконавчого директора Програми ООН з навколишнього середовища Інгер Андерсен, нова доповідь ясно показує, як нестійка діяльність людини ставить під загрозу майбутнє цих тварин. Дослідники також виявили, що двома найбільшими загрозами для тварин сьогодні є надмірна експлуатація та втрата середовища існування — на жаль, і те й інше є результатом діяльності людини.

Зазначимо, що тварини, які мігрують, виступають не тільки як індикатори змін довкілля, а й відіграють важливу роль у підтримці функціонування та стійкості найскладніших екосистем Землі. Щорічно мільярди цих тварин вирушають за десятки, а то й сотні кілометрів суходолом, річками, океанами та небом, щоб дістатися до місць розмноження чи годування.

Раніше дослідники вже встановили, що тварини, які мігрують, насправді відіграють важливу роль у підтримці світових екосистем і приносять різні вигоди, зокрема: запилення рослин, транспортування поживних речовин.

З 1189 видів тварин, визнаних CMS такими, що потребують міжнародного захисту, 260 видів (22%) перебувають під загрозою зникнення Фото: CMS | MASMO

Дані доповіді свідчать про те, що з 1180 видів тварин, визнаних такими, що потребують захисту, 260 видів, або 22%, вважаються такими, що перебувають під загрозою зникнення, а 520 видів, або 44%, демонструють скорочення популяції.

До списку тварин, що мігрують і яких ми ризикуємо назавжди втратити, увійшли такі дивовижні види, як:

черепаха Хоксбілл — трапляється в усіх тропічних океанах світу і долає близько 150 км між місцями годування і гніздування, на жаль, саме цей вид зазнав полювання з боку людей;

зубчаста акула-молот — нелегальні торговці цінують її за плавники, а тому їхня чисельність різко скорочується. Представники цього виду мігрують на величезні відстані в глибокі води, щоб знайти їжу;

європейський вугор, що мігрує із Саргасового моря через Атлантичний океан до Європи, а потім назад;

північноатлантичний гладкий кит, який ледь не був винищений до 1890-го року через китобійний промисел.

Дослідники вважають, що основними причинами є фізичні бар'єри, як-от мости та дороги, які роблять міграцію деяких видів просто неможливою — в результаті це призводить до вимирання. Однак існують і нематеріальні бар'єри, такі як шум в океані, які також ускладнюють життя тварин, які мігрують.

Раніше Фокус писав про те, що нове масове вимирання може початися раніше, ніж думали вчені: Земля нагріється до 70°C.