Ідеальна пропозиція: скільки потрібно витратити на каблучку, щоб почути заповітне "так"

Математик розкрив формулу ідеальної пропозиції, щоб у найромантичніший день року люди змогли поставити те саме запитання і почути ствердну відповідь.

День святого Валентина невблаганно наближається і навіть науковці налаштувалися на романтичний лад: торік науковець розповів, як математика може допомогти в пошуках кохання, а цьогоріч дослідники пішли далі — вивели формулу ідеального освідчення руки та серця, щоб неодмінно почути заповітне "так", пише Daily Mail.

Статистика свідчить про те, що багато людей обирають День святого Валентина як той самий день, щоб поставити "головне питання". Здебільшого люди обирають вирушити до ресторану, проте з огляду на зростання вартості вечері, багато хто може замислитися над тим, щоб приготувати романтичну вечерю вдома.

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Напередодні Дня всіх закоханих математик з Оксфордського університету, доктор Том Кроуфорд розкрив формулу ідеальної пропозиції руки та серця, яка істотно підвищує шанси на успіх. На думку вченого, якщо слідувати його сценарію, ви неодмінно отримаєте найвищі шанси на успіх.

Формула ідеальної пропозиції від математика Фото: Asda

Формула математика заснована на опитуванні Asda, в якому взяли участь 2000 осіб. Під час дослідження вчений розрахував "оцінку пропозиції" (S) зі 100 балів, де 100 — максимальне значення, наближене до "так". В основі успіху лежать чотири ключові чинники, зокрема:

М — час трапези;

Т — час пропозиції;

P — обсяг планування;

С — вартість обручки.

Також є і п'ята бонусна змінна В — її оцінюють від -50 до 20 балів залежно від низки подій, що можуть статися під час самої романтичної вечері. Опитавши реципієнтів, доктор Кроуфорд намітив сценарій ідеальної романтичної вечері та пропозиції, які підвищать шанси на успіх:

трапезу варто почати о 20:06;

саму пропозицію варто робити після основної страви, але не під час десерту;

час планування пропозиції має становити близько 68 днів;

вартість обручки має становити 2,5 місячної зарплати.

Крім того, є кілька додаткових чинників, які суттєво піднімуть шанси на успіх:

+8 балів — душевна промова, виголошена під час освідчення;

+7 балів — романтична обстановка з декоративним освітленням і квітами;

+5 балів — гарний саундтрек.

Також математик назвав кілька чинників, які можуть зіпсувати враження і знизити шанси на успіх, а саме:

-20 балів — перевірка свого телефону під час вечері;

-14 балів — робота телевізора у фоновому режимі;

-10 балів — згоріла вечеря;

-6 балів — наявність дітей у будинку.

Доктор Кроуфорд упевнений, що дотримуючись цих нехитрих підказок, можна спланувати ідеальну пропозицію руки й серця і гарантовано почути у відповідь "так".

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