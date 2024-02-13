На дні Балтійського моря знайшли найстарішу мегаструктуру Європи: її призначення досі невідоме

Учені виявили близько 1400 менших каменів, ретельно розміщених так, щоб з'єднати майже 300 більших валунів, деякі з яких, здавалося, були занадто важкими, щоб обмежені в технологіях групи стародавніх людей могли їх переміщувати.

Під хвилями біля балтійського узбережжя Німеччини ховається давня загадка — стіна кам'яного віку, яка, можливо, є найстарішою мегаструктурою, збудованою людиною в Європі. Ця випадкова знахідка, названа Blinkerwall, простягається майже на кілометр вздовж морського дна в Мекленбурзькій бухті. Особливо вражає не лише її вік, який оцінюється у понад 10 000 років, але й таємниця, що оточує її призначення, пише the Guardian.

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Науковці натрапили на це підводне диво під час рутинної операції з використанням гідролокатора на відстані близько 10 кілометрів від берега. Під час детального дослідження вони виявили близько 1400 менших каменів, ретельно розміщених так, щоб з'єднати майже 300 більших валунів, деякі з яких, здавалося, були занадто важкими, щоб обмежені в технологіях групи стародавніх людей могли їх переміщати.

Вважається, що Blinkerwall, що зараз лежить під 21 метром води, збудували мисливці-збирачі на землі, що прилягала до озера або болота. Призначення цієї стародавньої споруди важко підтвердити, але дослідники підозрюють, що вона могла слугувати мисливською стратегією. Уявіть собі: мисливці-збирачі створюють штучне вузьке місце, використовуючи другу стіну або берег озера для загону і контролю руху стад північних оленів.

Якоб Ґерсен з Інституту досліджень Балтійського моря ім. Лейбніца пояснює: "Коли ви переслідуєте тварин, вони рухаються вздовж цих споруд, а не намагаються перестрибнути через них. Ідея полягає в тому, щоб створити штучне вузьке місце за допомогою другої стіни або берега озера".

Інша можливість полягає в тому, що стіна спрямовувала тварин до сусіднього озера, сповільнюючи їх і роблячи легшою мішенню для людей-мисливців, які підстерігали їх зі списами або луками і стрілами.

Унікальні характеристики Blinkerwall, такі як розмір, форма довжиною 971 метр і навмисне розташування каменів, роблять малоймовірним, що структура утворилася внаслідок природних процесів, таких як цунамі або рух льодовиків.

Кут стіни, яка здебільшого не перевищує 1 метр заввишки, змінює напрямок, коли зустрічається з більшими валунами, що свідчить про те, що групи менших каменів розташовані навмисно, щоб поєднати їх між собою. Вважається, що загалом використане каміння важить понад 142 тонни.

Якщо Blinkerwall дійсно слугувала давньою мисливською стежкою, то вона існувала до стрімкого підняття рівня моря близько 8500 років тому. Це робить її одним із найдавніших відомих прикладів мисливської архітектури у світі, і потенційно дає право на звання найстарішої рукотворної мегаструктури в Європі.

Джейкоб Ґерсен та його команда прагнуть повернутися на це місце для подальших досліджень. Їхньою метою є реконструкція стародавнього ландшафту, пошук прихованих скарбів, таких як кістки тварин і людські артефакти, щоб пролити більше світла на цю визначну главу нашого далекого минулого.

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