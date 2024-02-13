Люди створені із зоряного пилу: людини не існувало б без потужних космічних вибухів

Автори дослідження вважають, що життя на Землі не могло б еволюціонувати без вибухів кілонових.

Існує популярне твердження, що люди створені із зоряного пилу. Насправді це правда. Адже ми складаємося не тільки з води, а й з інших хімічних елементів, таких як вуглець, які створюються в надрах зірок. Але є й більш рідкісні елементи, такі як йод і бром, які входять до складу нашого організму. Але їх створюють не звичайні зірки, вони з'являються внаслідок зіткнень нейтронних зірок і подальших вибухів кілонових. З огляду на цей факт виникає питання: чи могли б люди існувати без потужних космічних вибухів? Про це пише Universe Today.

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Організм людини складається з багатьох хімічних елементів, серед яких є йод. Він є частиною гормональної системи щитоподібної залози та різноманітних фізіологічних функцій, які відповідають за ріст, розвиток, регулювання температури тіла та частоти серцевих скорочень. Також в організмі людини є бром, який відповідає за розвиток тканин та їхню структурну цілісність.

Обидва хімічні елементи створюють у подвійних системах, де дві нейтронні зірки обертаються навколо одна одної, але втрачають енергію через випромінювання гравітаційних хвиль. У міру того як система втрачає енергію, нейтронні зірки зближуються, що призводить до їхнього зіткнення і відбувається вибух кілонової. Так і з'являються йод і бром.

У міру того як система втрачає енергію, нейтронні зірки зближуються, що призводить до їхнього зіткнення і відбувається вибух кілонової Фото: коронавирус ожирение статистика

Щодо нейтронних зірок, то вони з'являються, коли масивні зірки не мають змоги далі підтримувати термоядерний синтез у своїх надрах, починають помирати, а їхнє ядро стискається під дією сильної гравітації. У цей час тиск і температура в ядрі зірки сильно зростають, що призводить до перетворення таких субатомних частинок, як протони й електрони, на нейтрони.

В одних зірок стиснення ядра зупиняється, коли його маса стає в 1-2 рази більшою за масу Сонця. Таким чином з'являється нейтронна зірка, яка має діаметр приблизно 20 км, але неймовірно високу щільність. В інших зірок, які мають спочатку більшу масу, процес стиснення ядра триває, поки ядро не перетвориться на чорну діру зоряної маси.

В одних зірок стиснення ядра зупиняється, коли його маса стає в 1-2 рази більшою за масу Сонця. Таким чином з'являється нейтронна зірка, яка має діаметр приблизно 20 км, але неймовірно високу щільність Фото: ESO

Але повернемося назад до зіткнення нейтронних зірок, унаслідок яких виникають вибухи кілонових. Якби поруч із Землею стався такий вибух, то наша планета точно не була б придатною для життя. Але хімічні елементи, які виникають під час цієї події є ключовими для існування людини. Про це написали автори нещодавнього дослідження, розміщеного на сервері препринтів arXiv, які вказали на важливість вищевказаних хімічних елементів для фізіології людини.

Хоча важливість йоду та брому для людини не можна заперечувати, докази їхнього походження отримати трохи складніше. Згідно з дослідженням, усе вказує на те, що необхідні для існування людини хімічні елементи були створені саме вибухами кілонових. Виходячи з цього, без потужних космічних вибухів життя на Землі ніколи б не розвивалося так, як без них. І, можливо, людина була б зовсім іншою, а може нас узагалі б не існувало.

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