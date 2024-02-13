Глибоке озеро. Астрономи виявили на Марсі місця, де в минулому процвітало життя (фото)

Життя на Марсі могло процвітати поблизу діючих вулканів і стародавнього озера глибиною 1,6 км.

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Як показує нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, мільярди років тому Марс, можливо, був більш тектонічно і вулканічно активний, ніж вважалося раніше. Докази тектонічної активності, яка відбувалася приблизно 4 млрд років тому, надали 63 нових приклади різних вулканів, виявлених у дивному регіоні Марса з дивними властивостями, які відрізняють його від решти планети, пише Space.

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Вчені виявили, що ландшафт регіону на Марсі під назвою Еріданія, що розташований у південній півкулі планети, імовірно, сформувався внаслідок змін, що відбуваються всередині кори планети, а не під впливом сил, що діють над або під корою. Це відкриття може вплинути на пошуки ознак стародавнього позаземного життя, які ведуть марсоходи NASA Curiosity і Perseverance.

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За словами вчених, у регіоні Еріданія, колись знаходилося величезне озеро з рідкої води глибиною приблизно 1,6 км. Вулканічні джерела, які знаходилися поруч з водою, могли живити гідротермальні системи, в яких могло процвітати позаземне життя.

Праворуч показано регіон Еріданія на Марсі та де він розташований (ліворуч) Фото: NASA

Якщо на Землі зараз відбувається активна тектоніка плит і активний вулканізм, то на Марсі ці явища практично відсутні.

Вчені використовували дані орбітальних апаратів, щоб ретельно вивчити регіон Еріданія. Дослідження показало, що склад марсіанської кори в цьому місці має особливий і вона менш щільна та більш товста, ніж інша частина кори Марса.

Також учені виявили 63 приклади відкритого вулканізму в чотирьох різних типах вулканів: вулканічні куполи, стратовулкани, пірокластичний щит і кальдерні комплекси. Вулканічна активність у регіоні Еріданія, як припускають учені, була пов'язана з екстремальною геологічною активністю на Марсі 3,5 млрд років тому.

За словами вчених, у регіоні Еріданія, колись знаходилося величезне озеро з рідкої води глибиною приблизно 1,6 км. Фото: NASA

Тип геологічної активності, що спостерігається на Марсі, являє собою вертикальну тектоніку, коли кора піднімається і опускається. Така тектоніка була попередником повної тектоніки плит, яку ми спостерігаємо сьогодні на Землі.

За словами вчених, нещодавно виявлена геологія Марса може допомогти визначити, як на Марсі могло виникнути життя, а також, як воно могло з'явиться на нашій планеті.

Це пов'язано з тим, що спостережувані на Марсі процеси, які призвели до утворення особливостей марсіанської кори, відбувалися і на Землі. Ці процеси могли призвести до того, що біля гідротермальних джерел могло виникнути життя.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA побачив сонячне затемнення з поверхні Марса, коли супутник планети Фобос перекрив собою Сонце.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли розкрити давній секрет аномалії, яку спостерігають у планетарних туманностях.