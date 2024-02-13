Сонячне затемнення на Марсі. Марсохід NASA побачив, як супутник планети перекрив Сонце (відео)

Супутник Марса Фобос пройшов на тлі Сонця і цю подію зміг зафіксувати марсохід Perseverance.

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На Землі очікується повне сонячне затемнення 8 квітня цього року, але схоже явище зміг побачити з поверхні Червоної планети марсохід Perseverance, коли супутник Марса Фобос 8 лютого закрив собою частину Сонця. За допомогою своєї камери апарат NASA, який знаходиться в кратері Єзеро, зробив приголомшливий знімок, як супутник, що за формою нагадує картоплину, пролітає на тлі нашої зірки, пише Space.

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Марсохід Perseverance часто використовує дві камери Mastcam-Z для того, щоб фотографувати поверхню Червоної планети. Але цього разу за допомогою однієї з цих камер апарат NASA зробив 68 фотографій сонячного затемнення з поверхні Марса.

Якщо на Землі сонячне затемнення виникає, коли Місяць частково або повністю закриває собою Сонце, то схоже явище виникає на Марсі, коли Сонце частково перекриває один із його супутників, наприклад Фобос.

Марсохід Perseverance часто використовує дві камери Mastcam-Z для того, щоб фотографувати поверхню Червоної планети. Але цього разу за допомогою однієї з цих камер апарат NASA зробив 68 фотографій сонячного затемнення з поверхні Марса Фото: NASA

Фобос вперше був виявлений ще в 1877 році і являє собою камінь діаметром приблизно 23 км, який обертається навколо Марса на висоті кілька тисяч кілометрів. Наразі Фобос поступово знижується і вважається, що гравітація Марса в кінцевому підсумку або розірве його на частини, або він впаде на поверхню планети.

Астрономи досі точно не знають, яким чином у Марса з'явилися його супутники — Фобос і Деймос. Є два варіанти розвитку подій: або це були астроїди, які були захоплені гравітацією Марса, або ж супутники виникли внаслідок удару по поверхні планети якогось об'єкта і відкололися від Марса.

Досі жоден космічний апарат ретельно не вивчав Фобос. Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує відправити на Фобос космічний апарат MMX у 2026 році, як уже писав Фокус .

MMX займатиметься не тільки дослідженням супутника Марса, а й також має взяти зразки місцевої породи та доставити їх на Землю. Вчені вважають, що це дасть можливість розкрити секрет походження Фобоса і Деймоса.

Фобос Фото: NASA

Також зразки можуть дати більше інформації про історію формування атмосфери Марса, адже частинки атмосфери планети, що відлітали в космос, могли потрапити на Фобос. Тому за допомогою MMX вчені сподіваються зрозуміти, чому Марс втратив так багато своєї атмосфери за мільйони років.

Щодо марсохода Perseverance, то він продовжує досліджувати кратер Єзеро, збирає там зразки місцевої породи, в якій вчені сподіваються виявити ознаки стародавнього позаземного життя. Хоча, як уже писав Фокус, марсохід "втратив" свого надійного напарника — гелікоптер Ingenuity, який уже ніколи не зможе літати на Марсі.

Зразки, зібрані Perseverance, мають бути доставлені на Землю на початку 2030-х років, але нинішні проблеми з бюджетом у NASA можуть відсунути виконання місії на пізніший термін.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, чому суперземель певного розміру так мало в Чумацькому Шляху. Вчені давно намагаються зрозуміти, чому виявлено так мало планет, які більші за Землю в діапазоні 1,5-2 рази.