Астрономи вперше виявили воду на поверхні астероїдів: чому це важливо

Воду знайшли на астероїдах Ірида й Массалія в головному поясі астероїдів.

У нашій Сонячній системі є не тільки планети і їхні супутники, вона наповнена також кометами та величезною кількістю астероїдів. Астрономи вважають, що навколо Сонця обертається понад 1 млн астероїдів, і передбачалося, що вся вода на їхній поверхні повинна була давно випаруватися. Але, як показує нове дослідження, опубліковане у виданні The Planetary Science Journal, вода на деяких із них усе ж залишилася. Зокрема, учені вперше виявили воду на двох астроїдах головного пояса астероїдів під назвою Ірида й Массалія, пише Universe Today.

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Для того, щоб виявити воду на поверхні двох астероїдів у Сонячній системі, Іриди й Массалії, учені проаналізували дані спостережень за космосом, які проводила Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA), що припинила роботу 2022 року. Ця обсерваторія була звичайним літаком, оснащеним спеціальним телескопом та іншими науковими приладами.

Що стосується астероїда Ірида, то він має діаметр 199 км і обертається навколо Сонця на відстані 2,39 астрономічної одиниці. Повний оберт навколо зірки астероїд робить за 3,7 земного року. Астероїд Массалія має таку саму орбіту, але його діаметр становить 135 км.

Для того, щоб виявити воду на поверхні двох астероїдів у Сонячній системі, Іриди й Массалії, учені проаналізували дані спостережень за космосом, які проводила Стратосферна обсерваторія інфрачервоної астрономії (SOFIA), що припинила роботу 2022 року. Ця обсерваторія була звичайним літаком, оснащеним спеціальним телескопом та іншими науковими приладами. Фото: Universe Today

Астероїди в Сонячній системі трохи різняться за хімічним складом і структурою. Каміння, яке розташоване ближче до Сонця, складаються переважно із силікатних порід, де немає водяного льоду. Далі від Сонця перебувають крижані астероїди. За словами вчених, вивчення розподілу астероїдів по Сонячній системі та їхнього хімічного складу допомагає зрозуміти, як розподілялися хімічні елементи в сонячній туманності до того, як утворилися планети й астероїди. Особливий інтерес для астрономів становить розподіл води на астероїдах, адже це може поліпшити розуміння того, як вода потрапила на Землю.

Розуміння розподілу води в Сонячній системі допоможе зрозуміти вченим, як вона може бути розподілена в інших зоряних системах, на планетах у цих системах, і це дасть інформацію про те, де шукати позаземне життя.

Учені вперше виявили воду на двох астроїдах головного пояса астероїдів під назвою Ірида й Массалія Фото: Universe Today

Уже не вперше астрономи за допомогою обсерваторії SOFIA виявили воду за межами Землі. Ще 2020 року обсерваторія знайшла воду на Місяці. Тоді було виявлено сліди молекул води на поверхні Місяця, еквівалентні приблизно 350 мілілітрам води в кубічному метрі ґрунту. За словами авторів дослідження, судячи із сили спектральних ліній, об'єми та поширеність води на астероїдах відповідають тим, які були виявлені на Місяці.

Також учені проаналізували дані, що стосуються ще двох астероїдів — Парфенопа та Мельпомени, але поки що точно сказати, чи є на їхній поверхні вода, не можна, і потрібні додаткові спостереження. Науковці вважають, що приладам обсерваторії SOFIA не вистачало чутливості для визначення спектральних особливостей води на цих астероїдах, якщо вона там справді є.

Щоб повністю зрозуміти розподіл води в Сонячній системі, учені мають намір використати космічний телескоп Вебба, який має чутливіші інфрачервоні прилади.

Як уже писав Фокус, на День святого Валентина повз Землю пронесеться астероїд-убивця міст. Астероїд підійде до планети ближче, ніж будь-який інший небезпечний космічний об'єкт за останні 120 років.