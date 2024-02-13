На День святого Валентина повз Землю пронесеться астероїд-убивця міст: чого чекати

Астероїд підійде до планети ближче, ніж будь-який інший небезпечний космічний об'єкт за останні 120 років.

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Уперше астероїд BR4 2024 був помічений 30 січня на відстані в 12 млн км від Землі, але очікується, що він скоротить цю відстань більш ніж удвічі, пише Daily Star.

Згідно з даними вчених, об'єкт підійде на рекордну відстань у 4,2 млн км до нашої планети 14 лютого. Таким чином, астероїд BR4 2024 підійде ближче, ніж будь-який інший небезпечний космічний об'єкт за останні 120 років.

Найімовірніше, такого прольоту, попри те, що він буде дійсно близьким, буде недостатньо, щоб зірвати плани на День святого Валентина. Але в NASA стежать за об'єктом уже протягом останніх кількох тижнів.

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Поки вдалося зібрати не надто багато даних про цей астероїд. Наразі відомо, що його довжина становить близько 300 метрів, що виводить об'єкт до списку астероїдів-вбивць міст.

Фахівці NASA відносять астероїди до категорії небезпечних, якщо вони наближаються до Землі на відстань 7,5 млн км, а яскравість об'єкта говорить про те, що його ширина перевищує 100 метрів.

Для астероїда BR4 2024 поки немає підтвердженої яскравості, хоча ресурс VirtualTelescope опублікував яскраву пляму, що вказує на астероїд.

Попередній аналіз показує, що розмір астероїда досить великий, і 14 лютого він пролетить повз Землю. NASA також збирається розрахувати траєкторію його подальшого польоту, щоб знати напевно, чи не вріжеться цей астероїд у планету в майбутньому.

Нагадаємо, чи варто боятися падіння астероїда на Землю в 2046 році. Гучна новина про те, що великий астероїд вріжеться в нашу планету через 23 роки, отримала своє продовження у вигляді нового прогнозу NASA.