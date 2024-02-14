Нерозгадана мова острова Пасхи: написи не схожі на жодну мову на Землі

Дослідники намагаються розгадати таємницю письма ронго-ронго, який, можливо, був створений у повній ізоляції від решти світу.

Стародавній лист на дерев'яній табличці з острова Пасхи є абсолютно невідомою формою письма. Учені вважають, що це може бути мова, яка зародилася на острові як незалежна система письма, пише IFLScience.

Радіовуглецевий аналіз показав, що деякі дерев'яні таблички з дивними письменами були створені жителями острова ще до прибуття європейців. Що говорить про те, що унікальна писемність була винайдена без впливу іноземних систем письма.

Ідеться про гравюри, відомі як листи ронго-ронго, які вперше були знайдені 1864 року. На сьогодні є 27 примірників писемності, які зберігаються в різних куточках світу.

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Відомо, що до кінця 18 століття місцеву культуру острова Пасхи було знищено разом із корінним народом спалахами хвороб і набігами європейців, які відкрили острів у 1720-х роках.

Тоді й писемність ронго-ронго припинила своє існування, а система письма залишається нерозшифрованою й донині.

Автори нового дослідження описують написи на табличках, як "відносно довгі та написані за допомогою образотворчих знаків, часто званих гліфами".

"Знаки ронго-ронго — це різні зображення, як-от людські пози, частини тіла, тварини, рослини, інструменти, небесні тіла тощо", — кажуть дослідники.

Коли виникла ця унікальна форма писемності, сказати складно. Річ у тім, що гліфи з острова Пасхи не схожі на жодну відому писемність.

Відомо, що дві дерев'яні таблички були зроблені з дерев, зрубаних у першій половині 19 століття, коли вже було встановлено контакт із зовнішнім світом. Подальше радіовуглецеве датування було проведено ще на чотирьох табличках, які місіонери вивезли з острова 1869 року.

Результати показали, що три різьблені таблички були зроблені на деревині дерев, зрубаних у 19 столітті, а четверта була зрубана ще раніше, між 1493 і 1509 роками. Отже, табличка була створена принаймні на 200 років раніше прибуття іноземців на острів. Це дає змогу припустити, що письмо ронго-ронго могло бути справді створене в повній ізоляції.

Цікаво, що табличка була зроблена з вічно зеленого дерева подокарп широколистий (Podocarpus latifolia), який не росте на острові Пасхи, але є національним деревом Південної Африки. На думку дослідників, із середньовіччя деревину зазвичай використовували для виготовлення корабельних щогл і, отже, могли викинути на острів Пасхи у вигляді корчів із затонулого європейського судна.

Тому неможливо точно сказати, скільки часу шматок дерева міг провести в морі, перш ніж його прибило до берега острова й на ньому було зроблено напис. Автори дослідження доходять висновку, що "якщо винятковий вік таблички вказує на те, що місцеве населення Рапа-Нуї могло винайти систему письма без впливу або участі зовнішніх чинників, ронго-ронго може бути одним із небагатьох незалежних винаходів писемності в людей".

Нагадаємо, учені з'ясували, чому деякі кам'яні статуї на острові Пасхи носять дивні червоні шапки. Розмістити незвичайні шапки на вершині деяких моаї було непростим завданням, тож, найімовірніше, вони мали важливе значення.