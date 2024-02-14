Щось веселеньке. У мавп виявили почуття гумору: як вони жартують (відео)

Дослідники вважають, що примати ще більш схожі на людей, ніж ми вважали раніше, — яку рису виявили вчені в мавп.

Орангутанги, шимпанзе, бонобо та горили мають безліч спільних рис із людьми, проте тепер учені вважають, що в нас із приматами є ще дещо спільне, про що раніше не було відомо. Нове дослідження показало, що мавпи так само, як і люди, практикують грайливе дражнювання, пише IFLScience.

Грайливе дражнювання з'являється в людських немовлят ще до того, як вони вчаться говорити і, ймовірно, є важливою сходинкою до розвитку почуття гумору. Попередні дослідження показали, що така поведінка спостерігається в дітей віком 8 місяців. Водночас подібна поведінка не вимагає використання будь-якої мови, а тому потенційно ми можемо бачити її і в інших видів.

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За словами першої авторки дослідження Ізабель Лаумер, мавпи є чудовими кандидатами для виявлення подібної поведінки, оскільки вони тісно пов'язані з нами, беруть активну участь у соціальних іграх, демонструють сміх і відносно тонке розуміння очікувань інших.

У новому дослідженні вчені проаналізували кадри соціальних взаємодій між мавпами, зосередившись на рухах тіла, міміці й діях тварин. Науковці також намагалися зрозуміти наміри приматів: чи спрямовували вони свою поведінку на одну або кілька інших істот, а також чи чекали вони на якусь реакцію.

У результаті вчені виявили, що орангутанги, шимпанзе, бонобо та горили насправді дражнили одне одного, що з боку мало вигляд гри. Дослідники вважають, що здебільшого така поведінка тварин була спрямована на те, щоб викликати відповідну реакцію в оточення або спробувати привернути увагу.

За словами старшої авторки дослідження, професорки Еріки Картмілл, зазвичай, дражнювання проявлялися у вигляді розмахування частинами тіла або предметами в полі зору цілі, пильного погляду, смикання за волосся або інших дій. Фактично примати робили все, щоб об'єкту їхнього дражнення було занадто складно встояти.

Команда припускає, що жарти є важливою складовою почуття гумору та, ймовірно, розвинулися в процесі нашої еволюції, щоб адаптувати наше ремесло. Із еволюційного погляду наявність грайливого піддражнювання в усіх чотирьох людиноподібних мавп і його схожість на грайливе піддражнювання і жарти в людських немовлят дає підстави припустити, що грайливе піддражнювання та його когнітивні передумови могли бути присутніми в нашого останнього спільного предка принаймні 13 мільйонів років тому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили мавпу з двома наборами ДНК, яка "світиться".