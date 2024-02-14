Рухаються боком, а виглядають як квіти та пташиний послід: як павукам-крабам вдається маскуватися

Крабові павуки вважаються одними з найдивовижніших тварин у світі — вони здатні змінювати колір з білого на жовтий, щоб сховатися у квітах.

На Землі живуть мільярди різних тварин і деякі з них настільки дивовижні, що вчені не перестають дивуватися. Наприклад, павуки-краби, які зовсім не є гібридами крабів і павуків, але в них є щось незвичайне, що зацікавило дослідників, пише IFLScience.

Крабові павуки належать до сімейства Thomisidae, яке налічує близько 2100 різних видів. Представники цих видів трапляються по всій земній кулі, наприклад, тільки в США зустрічається 125 різних видів. Попри те, що цей вид не є гібридом павука і краба, дещо спільне з останніми в них все ж є — вони також рухаються боком. Причому їхні передні дві пари ніг довші за задні.

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За словами дослідників, одним із найцікавіших видів павуків-крабів є павук-квітковий краб (Misumena vatia), якого також прозвали "білим павуком смерті". Представників цього виду можна зустріти з травня до серпня, як правило, ці павуки не плетуть павутину, а влаштовують засідку на верхівках квітів. Хижаки вичікують момент, коли бджоли або метелики наблизяться до квітки для годівлі, а потім завдають удару.

Але найдивовижнішим є не це: у попередніх дослідженнях учені виявили, що самки цього виду можуть змінювати колір з білого на жовтий і навпаки, щоб маскуватися під квіти. Зазначимо, що самці, як правило, меншого розміру, ніж самки, і не здатні змінювати колір.

Дослідники зазначають, що павуки покладаються на швидкість, силу та отруту, щоб зловити свою здобич, причому їхньою жертвою також може стати комаха, чиї розміри в рази перевищують розміри самого павука. На щелепах павуків-крабів відсутні зуби, які трапляються в інших видів, однак замість цього вони використовують свої травні соки, що допомагають розріджувати здобич і висмоктувати її нутрощі.

Цей вид не тільки має вигляд пташиного посліду, а й пахне відповідно Фото: Shutterstock

Ще одним не менш дивовижним видом павуків-крабів є пташиний гнойовий павук (Phrynarachne ceylonica), який здатний маскуватися під пташиний послід. Цікаво, що представники цього виду настільки розвинули навички маскування, що в якийсь момент можуть не тільки мати вигляд пташиного посліду, а й пахнути, як він.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що одні з найбільших павуків у світі вкрай сором'язливі.