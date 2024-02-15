Бесіди перших людей на Землі: яку мову вважають найдавнішою у світі

Сьогодні у світі налічується 7168 живих мов. З них третина перебуває під загрозою зникнення. З цієї третини у багатьох мов залишилося менше 1 тисячі людей, які розмовляють ними. Але яка з мов найстаріша? Які найдавніші мови у світі?

Оскільки нові докази з'являються щодня, наука досі не може сказати, якою мовою вперше заговорили люди. Але лінгвісти та історики сходяться на думці, що найдавніші мови світу — це:

Аккадська мова;

Арабська;

Арамейська;

Китайська;

Єгипетська;

Еламська;

Грецька;

Іврит;

Хеттська;

Хурритська;

Ірландська гельська;

Латинська;

Мікенська (давній різновид грецької мови);

Палайська;

Санскрит;

Шумерська;

Тамільська.

Мови є одним з основних стовпів цивілізації на Землі. Мови формували людство протягом століть і продовжують це робити навіть сьогодні. Вони мінливі й перебувають у безперервному розвитку.

Яка мова була першою на Землі?

Стародавні мови напевно використовувалися задовго до того, як з'явилися написи на камені або папірусах

Є припущення, що перша розмовна мова з'явилася 10 000 років тому. Але ми ніколи не зможемо знати цього напевно, тому що поруч не було нікого, хто міг би підтвердити це. На сьогодні є тільки один спосіб судити про вік мови: за найбільш ранніми доказами її письмової форми. Однак і це все ще залишається сферою припущень, оскільки завжди є ймовірність, що завтра археологи відкриють щось нове. Кожне подібне відкриття так чи інакше змінює історію. Ба більше, ці стародавні мови, напевно, використовували задовго до того, як вони були написані на камені або папірусах. Але як довго? Це залишається загадкою.

Зайве говорити, що перші людські мови, ймовірно, були простими та складалися з основних звуків і жестів, які використовували для передачі базових потреб виживання, таких як їжа, вода і дах над головою. Згодом ці ранні мови розвивалися і диверсифікувалися, оскільки людські суспільства ставали складнішими та почали займатися торгівлею, сільським господарством та іншими видами діяльності.

Найдавніші мертві мови на Землі

Стародавні мови зазвичай належать до старих вимерлих мов, у яких більше не залишилося носіїв. З іншого боку, мертва мова — це, за визначенням, "та, що більше не є рідною мовою будь-якої спільноти", навіть якщо її все ще використовують, як латину в медицині.

Археологічні докази, якими ми володіємо сьогодні, дають змогу стверджувати, що найдавнішою мертвою мовою у світі є шумерська мова. Найстаріший доказ писемності шумерської мови, датований щонайменше 3500 роком до н. е., був знайдений у сучасному Іраку на артефакті, відомому як Табличка з Кіша. Таким чином, з огляду на ці докази, саме шумерську можна вважати першою мовою у світі — або однією з найдавніших мов.

Близько 2000 р. до н.е. шумерську мову поступово замінили аккадською як розмовну мову, але як літературну, церемоніальну, наукову і священну мову її використовували до I століття н.е. Сучасному світові вона була невідома до XIX століття, коли ассиріологи почали розшифровувати клинописні написи.

Шумерську писемність можна розділити на кілька періодів: архаїчну шумерську (31-26 століття до н. е.), стару або класичну шумерську (26-23 століття до н. е.), нео-шумерську (23-21 ст. до н. е.), пізньошумерську (20-18 ст. до н. е.) і постшумерську (після 1700 р. до н. е.).

Деякі з найдавніших мов у світі, якими досі розмовляють люди

24 800 жителів Індії вказали санскрит як свою рідну мову Фото: Getty Images

Санскрит

Перше свідчення: 2-е тисячоліття до н.е.

Мова спілкування: Індія

Поточна кількість мовців: 5 мільйонів

Санскрит був діалектом стародавньої та середньовічної Індії, і перші письмові згадки про нього можна знайти в Ригведі — збірці ведичних санскритських гімнів.

Хоча багато хто вважає санскрит вимерлою мовою, за даними перепису 2011 року 24 800 жителів Індії зареєстрували санскрит як свою рідну мову. Крім того, її продовжують використовувати як церемоніальну і ритуальну мову в індуїзмі та деяких буддійських практиках.

Давньогрецький

Перше свідчення: 1450 р. до н.е.

Мова спілкування: Греція, південна Італія.

Поточна кількість мовців: 13 мільйонів

Грецьку також було згадано в категорії "вимерлі мови", оскільки мікенська грецька мова є попередником новогрецької мови. Таким чином, залишається спірним питання про те, чи справді грецькій мові, якою розмовляють наші сучасники, 3400 років чи ні. Однак, оскільки її коріння лежить у мікенській грецькій мові, все ж таки можна погодитися з тим, що грецька мова справді є однією з найдавніших живих мов у світі.

Давньогрецька мова посідає важливе місце в історії завдяки своїй багатій літературі, що включає епічні поеми "Іліада" і "Одіссея". Крім того, грецькою написано багато фундаментальних праць з астрономії, математики, логіки та філософії.

Коптсько-єгипетський

Перше свідчення: 2 століття до н.е.

Мова спілкування: Єгипет

Поточна кількість мовців: невідомо

Приблизно в II столітті до нашої ери єгипетська мова почала користуватися коптським алфавітом (адаптацією грецького алфавіту), тож коптську мову можна вважати новітнім етапом єгипетської мови.

На жаль, ця мова, ймовірно, скоро вимре, оскільки у світі залишилося лише кілька людей, які продовжують використовувати коптську мову як повсякденну розмовну мову.

Іврит

Перше свідчення: 10 століття до н.е.

Мова спілкування: Ізраїль

Поточна кількість мовців: 9,3 мільйона

Найбільш раннім відомим прикладом письмової давньоєврейської мови є напис Хірбет Кейафа на стародавньому івриті, виявлений 2007 року неподалік ізраїльського міста Бейт-Шемеш, за 30 км від Єрусалима.

Найцікавіше в івриті те, що він перестав бути повсякденною розмовною мовою десь між 200 і 400 роками н. е. Після цього його продовжували використовувати впродовж усього середньовічного періоду як мову єврейської літургії, рабинської літератури та поезії. Проте, з піднесенням сіонізму в XIX столітті її відродили як розмовну і літературну мову, вона стала основною мовою єврейської громади, а потім і держави Ізраїль.

Китайський

Перше свідчення: 1250 р. до н.е.

Мова спілкування: переважно в Китаї, але також і в інших країнах світу

Поточна кількість мовців: 1,3 мільярда

Давньокитайська мова — найдавніша засвідчена стадія розвитку китайської мови і предок усіх сучасних різновидів китайської мови. Найбільш ранніми прикладами китайської мови є гадальні написи на кістках для передбачень, датовані приблизно 1250 роком до н.е., їх використовували оракули за часів пізньої династії Шан.

Арамейський

Перше свідчення: 11 століття до н.е.

Мова спілкування: Близький Схід і Західна Азія.

Поточна кількість мовців: 2 мільйони

Протягом своєї приблизно 3100-річної історії арамейська мова слугувала мовою богослужіння і релігійного вивчення, управління імперіями і рідною мовою низки семітських народів Близького Сходу.

Історично арамейська мова була мовою арамейців, семитомовного народу з регіону між північним Левантом і північною долиною Тигру.

Арабський

Перше свідчення: I століття до н.е.

Мова спілкування: у 25 країнах арабська мова є офіційною або однією з офіційних мов

Поточна кількість мовців: 335 мільйонів

Давньоарабська мова є прабатьком арабської мови, і вважається, що її найраніший напис являє собою молитву трьом богам трансйорданських ханаанських царств, що датується початком 1-го тисячоліття до н. е.

Перська (фарсі)

Перше свідчення: 522-486 рр. до н. е.

Мова спілкування: Іран, Таджикистан, Узбекистан, Ірак, Росія, Азербайджан і Афганістан

Поточна кількість мовців: 65 мільйонів

Предком фарсі або перської мови є давньоперська мова, яку вперше згадують у написах Дарія I, що правив між 522 і 486 роками до н. е.

Письмові приклади використання давньоперської мови були знайдені на території сучасного Ірану, Румунії, Вірменії, Бахрейну, Іраку, Туреччини та Єгипту. Однак найважливішим свідченням на сьогоднішній день є багатомовний Бехістунський напис, що зіграв вирішальну роль у розшифруванні клинопису, оскільки він містить у собі три версії одного й того самого тексту, написаного давньоперською, еламською та вавилонською (різновид аккадської мови).

Тамільський

Перше свідчення: широко обговорюється, пропозиції варіюються від 5320 р. до н.е. до 8-го століття н.е.

Мова спілкування: Індія

Поточна кількість мовців: 83 мільйони

Найраніша тамільська писемність засвідчена в написах і черепках V століття до н.е. Однак із відкриттям "Толкаппіяма", найдавнішого тексту тамільської граматики та найдавнішого збереженого твору тамільської літератури, вчені почали сперечатися про справжній вік тамільської мови. Автор "Толкаппіяма" часто вказує в тексті на багаті граматичні та літературні традиції, які склалися задовго до написання його праці. Природно, лінгвісти почали шукати відповіді на запитання, а чи не слід датувати тамільську мову хоча б за пару тисяч років до "Толкаппіяма"?

На жаль, наразі археологічних підтверджень цьому твердженню немає, тому експерти дотримуються початкових висновків.

Ірландська гельська

Перше свідчення: 4 століття нашої ери.

Мова спілкування: Ірландія

Поточна кількість мовців: 1,2 мільйона користувачів.

Найбільш ранні ірландські гельські письмена відносяться до 4 століття н. е. і являють собою лінійне письмо огама, на етапі розвитку мови, відомої як примітивна ірландська. У V столітті примітивна ірландська мова перетворилася на давньоірландську. За цей час ірландська мова ввібрала в себе деякі латинські слова і до Х століття знову перетворилася на середньоірландську, якою розмовляли в усій Ірландії, у Шотландії та на острові Мен.

Починаючи з XII століття середньоірландська мова почала перетворюватися на сучасну ірландську мову в Ірландії, шотландську гельську мову в Шотландії та менську мову на острові Мен. Проте з XVIII століття ця мова почала здавати позиції.