Болгарський тракторист "допоміг" знайти давньоримські поховання: що виявили науковці (фото)

У Болгарії під час осінньої оранки тракторист виявив давньоримські поховання, які, ймовірно, належали заможним землевласникам. Серед поховальних предметів були численні прикраси та медальйон із зображенням імператора Каракалли.

Нещодавно поблизу села Нова Варбівка в Болгарії виявлено бронзовий медальйон із зображенням римського імператора Каракалли (198-217 рр. н. е.). Ця знахідка, зроблена наприкінці 2023 року, проливає світло на візит імператора до міста Пергам у 214 році, коли він шукав зцілення у бога медицини Асклепія, пише Arkeonews.

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Великотурнівський краєзнавчий музей представив ці цінні артефакти, відзначивши цінність медальйона та його походження з Пергаману (сучасна Туреччина). На медальйоні, прикрашеному написами давньогрецькою мовою, зображено сцену з візиту Каракалли до Пергаму.

На римські могили випадково натрапив тракторист під час осінньої оранки поблизу Нової Варбівки. Всередині археологи знайшли поховальні предмети, датовані першою половиною III століття нашої ери. Археологи Калін Чакаров, Недко Єленський та музейний фахівець Міхаела Тома нова в грудні провели польові роботи з дослідження цих гробниць.

Фото: Museum Veliko Tarnovo

Надія Атанасова з Національного інституту експериментальної морфології, патології та антропології Болгарської академії наук визначила стать і вік похованих. Дорослі, ймовірно, заможні землевласники, пов'язані з античним містом Нікополіс ад Іструм, мали при собі різні дорогоцінні речі.

У могилі чоловіка і жінки знайдено вишукані золоті жіночі сережки, позолочений кулон з намистиною і посріблена фібула. Крім того, на грудях чоловіка лежала срібна монета (денарій), викарбувана в місті Лаодикія.

З іншого боку, в могилі дитини виявили подарунки: маленькі золоті сережки, дитячі прикраси зі скляних намистин, керамічна амфора для вина і дві скляні лакримарії — посудини, які використовувалися для збору сліз плакальниць, а пізніше — для ароматичних масел.

Це відкриття не лише дає уявлення про матеріальне багатство цих давніх людей, але й дає цінну інформацію про їхні звичаї та ритуали, пов'язані зі смертю. Ретельні розкопки та аналіз, проведений експертами, значно поглиблюють наше розуміння життя римлян у III столітті нашої ери.

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