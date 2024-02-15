Щось руйнує їх зсередини. "Легені Землі" відмовляться працювати вже через 16 років (фото)

Дослідники виявили, що найбільший ліс на планеті наближається до переломного моменту, який запустить спіраль занепаду екосистем.

Тропічний ліс Амазонки, який також часом називають"легенями Землі", оскільки його дерева виробляють величезну кількість кисню, необхідного для життя на Землі, опинився під загрозою зникнення. Його доля багато в чому залежить від сильних дощів — якщо рівень вологості продовжить падати, найважливіші ліси Землі перетворяться на луки, пише Daily Mail.

У новому дослідженні міжнародна група дослідників заявила про те, що до 2050 року тропічні ліси Амазонки можуть бути повністю стерті з лиця планети — основними причинами зникнення "легень планети" називають посуху, вирубування лісів і масштабні пожежі, що знищують рослини.

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Результати припускають, що до середини століття від 10 до 47% можуть настільки деградувати та зруйнуватися, що це запустить "низхідну спіраль занепаду екосистем". Автори дослідження стверджують, що майже 40% тропічного лісу постраждало внаслідок посухи, пожеж і вирубки, однак це ще не все: дорожні мережі також руйнують легені планети зсередини.

Команда стверджує, що всі ці напасті зробили Амазонію, колись один із найкращих захистів Землі від глобального потепління, менш стійкою. Передбачається, що цей збиток не обов'язково вже підштовхнув "легені Землі" до переломного моменту, проте напевно наближає його.

Дорожні мережі завдають екологічної шкоди всьому ядру екосистеми Амазонки Фото: vaccine-1

Дерева, рослини, тварини й люди, що мешкають у лісі, еволюціонували протягом мільйонів років, щоб адаптуватися до умов місцевого клімату, а також сезонних повеней і бідного на поживні речовини ґрунту. Саме в таких умовах місцевим мешканцям вдавалося процвітати, проте лісові пожежі та посухи змінюють правила гри — в результаті рослини та тварини просто не встигають адаптуватися до нових, швидко мінливих умов.

Автори дослідження побоюються, що втрата лісу в одному районі надалі може призвести до "саморушної петлі зворотного зв'язку". У результаті цієї ланцюгової реакції буде втрачено велику частину тропічних лісів Амазонки. Причому автори дослідження вважають, що ця реакція торкнеться не тільки лісів Амазонки, але вийде і за її межі.

Волога, яку переносять повітрям так звані "летючі річки" Амазонки — велика кількість водяної пари, яку переносять повітрям, — необхідна для випадання опадів на великих частинах південноамериканського континенту.

Температура в посушливий сезон у тропічних лісах Амазонки може підвищитися на 2,4°C до 2050 року Фото: vaccine-1

Спостереження показують, що поточний рівень посухи є найсильнішим за останні 50 років, а рівень одного з регіонів і зовсім впав до найнижчого рівня за останні 100 років. Ще одна проблема полягає в тому, що Амазонка сьогодні зберігає вуглецевий еквівалент, який можна порівняти з нинішніми викидами вуглекислого газу людиною за 15-20 років. У результаті вчені побоюються, що втрата лісів сприятиме подальшому глобальному потеплінню і посилить наслідки для лісу.

У результаті вчені вкотре закликають до негайних дій, щоб негайно скоротити викиди вуглекислого газу та інших парникових газів. Команда вважає, якщо людству не вдасться стримати глобальне потепління Землі вже сьогодні, це може призвести до колапсу цілої низки екосистем планети.

Раніше Фокус писав про те, що вчені, які вивчають дерева Землі, застерігають людство.