Скребти чи не скребти: учені пояснили, що дає щоденне чищення язика

Дослідники позначили кілька переваг у такої звички, але результати неоднозначні.

Скребок для язика може видаляти бактерії, омертвілі клітини та залишки їжі з поверхні язика. Деякі дослідження говорять про те, що такий щоденний ритуал може знижувати рівень шкідливих бактерій у роті, а також усувати неприємний запах, але не все так однозначно, пише IFLScience.

Відомо, що язик у людей вкритий язичковими сосочками — невеликими горбками, що захоплюють їжу під час пережовування та слугують домівкою для смакових рецепторів. Водночас утворення на язиці можуть вловлювати бактерії, які спричиняють неприємний запах з рота та інші проблеми зі здоров'ям.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, бактерії в роті мають важливе значення для нашого організму. У порожнині рота мешкає понад 700 видів бактерій, що можна порівняти лише з мікробіомом у кишечнику.

Мікроорганізми, що живуть у роті, харчуються вуглеводами з їжі, яку ви їсте, і допомагають підтримувати здоров'я порожнини рота — і багато іншого. Наприклад, величезна кількість даних показала, що бактерії порожнини рота тісно пов'язані зі здоров'ям серця.

Водночас надмірний ріст деяких видів бактерій може мати негативні наслідки, наприклад, захворювання ясен або неприємний запах із рота.

Безліч експертів дотримується думки, що регулярне чищення язика і зубів — найкращий спосіб управління бактеріальною екосистемою в роті. Такий ритуал не тільки видаляє зайві бактерії, а й прибирає залишки їжі, якими харчуються мікроорганізми.

Прихильники скребків для зику стверджують, що такий ритуал має такі переваги:

Зменшення неприємного запаху з рота;

Поліпшення зовнішнього вигляду язика;

Формування здорового мікробіома порожнини рота;

Поліпшення здоров'я порожнини рота;

Загострене відчуття смаку.

Деякі з перерахованих переваг були досліджені вченими, але результати були неоднозначними.

Дослідження, проведене Амстердамським університетом, засвідчило, що регулярне зішкрябування язика може прибрати запах із рота і зменшити наліт на язиці.

Однак інші дослідження не дійшли такого ж висновку. Пізніше дослідження не змогло знайти переконливих доказів того, що чищення язика допомагає зменшити неприємний запах з рота.

Також інше дослідження показало, що зішкріб язика є найефективнішим способом зниження рівня Streptococcus mutans — бактерії, виявленої в ротовій порожнині людини та пов'язаної з карієсом.

Вчені також вивчали, чи може чистка язика принести користь людям з пародонтитом — серйозною формою захворювання ясен, пов'язаною з надмірним зростанням бактерій. Вони дійшли висновку, що зішкріб з язика не впливає на кількість бактерій або запах у роті.

Якщо ж ви все-таки вирішили спробувати чистити язик, то експерти радять це робити після чищення зубів, провівши скребком по язику від його основи до кінчика. Процедуру слід повторити 2-3 рази і промивати скребок після кожного разу.

Проводячи по язику скребком, не слід занадто тиснути, зусилля має бути достатньо, щоб видалити плівку з поверхні язика, але не травмувати його.

Нагадаємо, стоматолог пояснив, чому Каньє Вест зробив величезну помилку, замінивши зуби протезами. Стоматолог не тільки розповів про ризики, які несе заміна зубів протезами, а й поставив під сумнів їхню вартість.