Навічно закохані. Учені показали мух, які провели в обіймах одна одної останні 40 млн років

Музей природної історії до Дня святого Валентина показав двох довгоногих мух, які загинули під час спарювання.

Неймовірне зображення комах, застиглих у бурштині, було представлено разом із кількома іншими співробітниками Музею природної історії на честь Дня святого Валентина. Хоча стародавніх комах часто можна зустріти замкненими в бурштині, екземпляри з романтично зарученими мухами трапляються в музейних колекціях вкрай рідко, пише Daily Mail.

Співробітники музею показали експонат, де дві мухи з довгими ногами, що належать до сімейства Dolichopodidae, опинилися в пастці липкої деревної смоли, яка згодом затверділа й утворила бурштин. Дослідники зазначають, що мухи загинули в той момент, коли спаровувалися близько 44 мільйонів років тому. Крім того, в Музеї показали кілька шматочків бурштину у вигляді сердець.

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В одному зі зразків, також представлених у колекції музею, від 56 до 34 мільйони років тому застигла вимерла мошка, яка не кусає. Інший шматок деревної смоли, представлений у колекції, утворився відносно недавно — лише за останні кілька мільйонів років і походить із Південної Африки.

Мухи належать до сімейства Dolichopodidae, у яких зазвичай довгі ноги Фото: Jonathan Jackson/The Natural H

У нещодавньому дослідженні, проведеному командою з університетів Лінкольна, Лестера, Данді та Упсали, науковці використали технологію мікроКТ-сканування для вивчення структури "вуха" чагарникового цвіркуна, який так само як і мухи, мільйони років тому застряг у бурштині. За допомогою цього методу дослідники змогли визначити, що комаха здатна чути ультразвук, що виходить за межі діапазону, який може виявити людина.

Загалом Музей природної історії оцифрував 3000 шматочків бурштину в рамках проєкту "NHM Unlocked". Передбачається, що в рамках цього проєкту також побудують новий центр у науковому парку Темз-Веллі, який планують оснастити складськими приміщеннями, комплектами для оцифрування і лабораторіями.

Хоча стародавніх комах часто можна побачити замкненими в бурштині, особина з романтично зарученими мухами зустрічається особливо рідко Фото: Jonathan Jackson/The Natural H

Представники музею розповіли, що їхня колекція бурштину містить зразки, придбані ще в 18-му столітті: саме колекція вченого сера Хансома Слоана стала основою Британського музею, заснованого в 1753-му році, після смерті дослідника. Сама колекція Слоана, до слова, пізніше також потрапила до музею.

За словами куратора відділу викопних членистоногих у Музеї природної історії, доктора Річі Говарда, оцифрування фантастичних зразків бурштину означає, що дослідники зможуть розкрити їхній дослідницький потенціал, вільно ділитися даними з іншими вченими через онлайн-портал.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили таємницю найбільшої квітки в бурштині віком у майже 40 млн років.