Хвороба, що вбиває непомітно: що таке синдром розбитого серця і як із ним боротися

Серед безлічі хвороб, до яких схильний наш головний м'яз організму, синдром розбитого серця становить особливу небезпеку, маскуючись під інші захворювання, і від його раннього виявлення може залежати наше життя.

Наше серце є найважливішим органом, який щодня забезпечує нас усім найважливішим для функціонування нашого організму. Але іноді йому може почати нездоровитися, і причина буде ховатися зовсім не в хворобах або генетиці, а в емоціях, які ми переживаємо. Цей стан, іменований кардіоміопатією, але більш відомий як синдром розбитого серця, — зовсім не вигадка. У такому стані людина може потрапити в реанімацію за лічені дні, а можливо і зовсім померти, пише WRAL.

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Що ж змушує наше серце поводитися саме так під час емоційного стресу? За словами доктора Крістофера Келлі, наш організм реагує на будь-який сильний стрес — чи то позитивні, чи то негативні емоції. У таких стресових ситуаціях наше серце може раптово дати збій, не справляючись зі своєю роботою через сплеск адреналіну, ключового елемента в реакції організму, відомої як "боротьба або втеча". Хоча причини цього залишаються загадкою для науки, наслідки таких змін, безсумнівно, реальні й підтверджені.

Складність полягає в тому, що синдром розбитого серця — це своєрідний майстер маскування, що імітує класичні ознаки серцевого нападу, але сам не є ним. Пацієнти можуть звертатися до відділення невідкладної допомоги з болем у грудях і тривожними показниками ЕКГ, а лікарі під час діагностики виявляють, що їхні артерії чисті. Встановлення цього діагнозу часто стає несподіванкою як для пацієнта, так і для медичної бригади, яка вже підготувалася до боротьби з серцевим нападом.

У демографічному плані до синдрому розбитого серця більше схильні жінки, ніж чоловіки, а вік зовсім не відіграє жодної ролі — на нього можуть страждати як підлітки, так і дорослі люди. Але в усьому цьому є і позитивний момент: відновлення після синдрому розбитого серця зазвичай відбувається швидко і не залишає жодних слідів на здоров'ї серця.

Тема, якої торкнувся доктор Келлі, своєчасна і приурочена до Дня святого Валентина і Американського місяця серця, слугуючи м'яким поштовхом до того, щоб зробити здоров'я серця пріоритетом для багатьох людей. Такі прості кроки, як регулярні фізичні вправи, боротьба зі стресом і вживання рослинної їжі, можуть захистити наші серця від цілої низки захворювань, включно з невловимим і небезпечним синдромом розбитого серця. Але Келлі нагадує, що турбота про серце — це не тільки дієта і фізичні вправи, а й управління своїм емоційним станом.

Також, знання того, як реагувати на надзвичайні ситуації, пов'язані з серцем, наприклад, завдяки навчанню серцево-легеневої реанімації, яке пропонує Американська асоціація серця, може врятувати не одне життя. А за появи інших симптомів ймовірних серцевих хвороб варто негайно звернутися по професійну допомогу.

Келлі закликає нас із початком кожного нового дня знову зайнятися своїм здоров'ям, приділяючи особливу увагу нашим емоціям і серцю. Зрештою, наші невтомні трудівники, які працюють у тіні багатьох органів і забезпечують їхнє функціонування, заслуговують на турботу з нашого боку.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.