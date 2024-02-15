Як з'явився Місяць: японський модуль SLIM знайшов деякі підказки (фото)

Вчені проаналізували дані посадкового модуля SLIM, який вивчав Місяць протягом лише кількох днів.

Японське космічне агентство JAXA заявило, що аналіз 10 місячних каменів, проведений посадковим модулем SLIM протягом кількох днів, може допомогти знайти ключ до розгадки походження Місяця, пише AP.

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За словами вчених, протягом чотирьох днів посадковий модуль SLIM, який приземлився на Місяць ще 19 січня, використовував свою спектральну камеру для вивчення складу гірських порід на Місяці і вивчив 10 місячних каменів.

Японські вчені кажуть, що дані, отримані посадковим апаратом, приведуть до розгадки таємниці походження Місяця. Порівняння мінерального складу місячних і земних порід, допоможе з'ясувати, чи є в них спільні елементи.

Згідно з однією з головних теорій, Місяць з'явився внаслідок сильного удару по Землі великого планетарного тіла. Унаслідок удару від Землі відкололася її невелика частина, яка згодом стала нашим природним супутником.

Зображення місячної поверхні, зняті камерою SLIM відразу після приземлення 19 січня (ліворуч) і після відновлення електропостачання через 10 днів (праворуч). У міру того як напрямок Сонця змінювався, змінювалися і тіні, що відкидаються на місячну поверхню Фото: JAXA

Японські вчені вважали, що SLIM зможе вивчити за чотири дні своєї роботи тільки один місячний камінь, але в підсумку йому вдалося дослідити одразу десять, що викликало бурхливий захват у дослідників, адже тепер у них є набагато більше цінних наукових даних.

Відправка на Місяць посадкового модуля SLIM стала для Японії першою подібною місією. Хоча модуль і приземлився на Місяці, але виявилося, що він стоїть не так, як потрібно, і сонячні панелі не можуть вловити світло Сонця для перетворення в електроенергію. У результаті модуль перейшов у сплячий режим. Лише через 10 днів через зміну положення Сонця посадковий модуль увімкнувся і почав свою роботу.

Японські вчені вважали, що SLIM зможе вивчити за чотири дні своєї роботи тільки один місячний камінь, але зрештою йому вдалося дослідити одразу десять, що викликало бурхливий захват у дослідників, адже тепер у них є набагато більше цінних наукових даних Фото: JAXA

Але він зміг вивчати Місяць так недовго, адже на супутнику Землі закінчився день, а отже впав рівень сонячного випромінювання. Тому SLIM знову перейшов у сплячий режим і невідомо, чи зможе він вийти з нього найближчими днями. Річ у тім, що вночі на Місяці дуже холодно, а тому прилади SLIM можуть не витримати таких низьких температур.

Варто сказати, що японський місячний модуль здійснив найточнішу посадку на поверхні Місяця порівняно з іншими подібними місіями. SLIM приземлився всього за 55 метрів від призначеної точки до кратера Шиолі. Зазвичай місячні апарати приземляються в радіусі кількох кілометрів.

Вчені з JAXA вважають, що якби в посадкового модуля не сталася в останню хвилину відмова одного з двох головних двигунів, що призвела до жорсткішого приземлення, то приземлення SLIM відбулося б у межах кількох метрів від цільової точки.

Як уже писав Фокус, у марсохода Perseverance на Марсі були виявлені проблеми з одним із його головних приладів. Це ставить під загрозу важливі дослідження марсіанських порід на предмет існування в них ознак позаземного життя.

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