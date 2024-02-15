Не може стріляти. На Марсі виникли проблеми з марсоходом NASA: що відомо (фото)

Науковці намагаються розв'язати проблему з одним із приладів марсохода Perseverance, який дає йому змогу стріляти лазерами по місцевому камінню.

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Марсохід Perseverance ризикує втратити здатність стріляти в марсіанське каміння лазерами після того, як один із його інструментів почав працювати зі збоями, пише Gizmodo.

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Дані та зображення, отримані вченими місії Perseverance, показали, що з двох кришок приладу SHERLOC, яка заважає пилу накопичуватися на камерах приладу, залишається частково відкритою. У такому положенні кришка заважає операціям зі збору наукових даних.

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Прилад SHERLOC встановлений на кінці роботизованого маніпулятора марсохода Perseverance і призначений для пошуку органічних сполук і мінералів, які були змінені водою і можуть містити ознаки стародавнього позаземного життя. Цей прилад для наукових досліджень використовує камери, спектрометр і лазер для вивчення марсіанських порід.

Науковці зараз намагаються з'ясувати в чому причина несправності та чому кришка залишається частково відкритою. Щоб краще зрозуміти поведінку двигуна кришки, вчені місії посилали на прилад команди, які змінюють кількість енергії, що подається на нього.

Інструмент SHERLOC встановлено на кінці маніпулятора марсохода Perseverance Фото: NASA

Коли Perseverance знаходить цікавий камінь на Марсі, то він сканує його за допомогою лазера приладу SHERLOC, а потім робить знімок крупним планом за допомогою приладу WATSON. Оскільки одна з кришок SHERLOC частково відкрита, Perseverance не може використовувати свій лазер і не може збирати дані спектроскопії. Це потенційно може перешкодити основній меті марсохода на Червоній планеті, тобто пошуку ознак стародавнього мікробного життя.

SHERLOC — це один із семи приладів марсохода Perseverance. Вчені створили ці прилади таким чином, щоб марсохід міг досягти своїх наукових цілей навіть у разі збою будь-якого окремого приладу, оскільки можливості приладів частково збігаються.

Але проблема, що виникла, все ж істотно заважає виконувати поставлені завдання, і вчені сподіваються, що її незабаром буде вирішено.

З моменту приземлення на Марсі в лютому 2021 року марсохід за допомогою своїх лазерів відсканував 34 камені та зібрав багато наукових даних.

Як уже писав Фокус, нещодавнє дослідження показало, що стародавнє марсіанське життя могло процвітати поруч із діючими вулканами і стародавнім озером глибиною 1,6 км.

Також Фокус писав про те, що марсохід Perseverance став свідком сонячного затемнення на Марсі. На Землі затемнення виникає, коли Сонце закриває собою Місяць, а на Марсі затемнення виникло, коли нашу зірку трохи перекрив собою супутник Фобос.