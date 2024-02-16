Кадри з космосу: американський модуль полетів на Місяць за допомогою ракети SpaceX (відео)

Приватний посадковий модуль "Одіссей" успішно відокремився від ракети компанії SpaceX і полетів виконувати історичну місію.

Ще жоден приватний космічний апарат не здійснював успішної посадки на поверхню Місяця, але це може зробити посадковий модуль "Одіссей", створений американською компанією Intuitive Machines. Ця місія історична ще й тому, що США не приземляли своїх безпілотних апаратів або пілотованих космічних кораблів з часів місії "Аполлон-17" у грудні 1972 року, пише Space.

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Посадковий модуль "Одіссей" (це назва першого подібного апарату Nova-C від компанії Intuitive Machines, адже будуть і інші) успішно вирушив на орбіту на борту ракети-носія Falcon 9 від компанії SpaceX 15 лютого.

Після цього модуль успішно відокремився від верхнього ступеня ракети і розпочав свою самостійну подорож на Місяць, де він має здійснити м'яку посадку 22 лютого. Спочатку "Одіссей" вийде на орбіту навколо Місяця, а потім спробує приземлитися на дні невеликого кратера приблизно на відстані 300 км від Південного полюса супутника Землі.

Посадковий модуль "Одіссей" успішно відокремився від верхнього ступеня ракети та розпочав свою самостійну подорож на Місяць, де він має здійснити м'яку посадку 22 лютого. Фото: NASA

Згідно з повідомленням Intuitive Machines, яке з'явилося через 8 годин після запуску, посадковий модуль зайняв потрібне положення в космосі, отримує енергію від сонячних променів, надсилає радіосигнали на Землю і летить раніше обраною траєкторією до своєї мети.

Якщо все піде за планом, то посадковий модуль "Одіссей" стане не тільки першим приватним апаратом, який успішно приземлився на Місяці, а й першим американським роботизованим апаратом на супутнику Землі за 52 роки.

Посадковий апарат має на борту 12 корисних навантажень, половина з яких належать NASA. Останні інструменти призначені для тестування різноманітних технологій і для вивчення поверхні Місяця. Зокрема, буде перевірено нову технологію точної навігації та посадки на поверхню супутника Землі, а також спеціальні камери збиратимуть дані про те, як на поверхню Місяця впливають викиди двигуна модуля і як вони можуть змінити місцевий реголіт. Зібрані дані допоможуть вченим з NASA краще підготуватися до висадки астронавтів на Місяці через 2 роки в районі Південного полюса в рамках програми Artemis.

Посадковий модуль "Одіссей" став уже другим приватним роботизованим апаратом, який полетів підкорювати Місяць. У січні це спробував зробити модуль Peregrine, створений також компанією зі США під назвою Astrobotic. Але через 11 днів після успішного запуску із Землі модуль повернувся назад через аварію на борту і згорів в атмосфері нашої планети, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що посадковий модуль SLIM, який зараз перебуває на Місяці і вже не працює, встиг за свою недовгу місію зібрати багато наукових даних. Вчені вважають, що вони допоможуть знайти відповідь на питання про походження супутника Землі.