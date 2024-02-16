Смолоскип палав понад пів року: на Землі зафіксували найбільший витік метану (фото)

Дослідники назвали цей витік метану одним із найбільших коли-небудь зареєстрованих джерел газу на планеті.

Минулого року вчені зафіксували мегавитік метану на віддаленій свердловині в Казахстані — за оцінками експертів, витекло близько 127 000 газу, а сам викид призвів до пожежі, що вирувала понад 6 місяців, пише BBC.

Компанія "Бузачі нафта", що володіє свердловиною, заперечує витік "значної кількості метану", проте дані експертів свідчать про протилежне. Вчені стурбовані, адже метан є набагато сильнішим парниковим газом, ніж вуглекислий газ.

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Калькулятор еквівалентності парникових газів Агентства з охорони довкілля США свідчить про те, що вплив витоку таких масштабів на довкілля можна порівняти з впливом понад 717 000 бензинових автомобілів на рік. За словами глави Міжнародної обсерваторії ООН з викидів метану Манфреді Кальтаджроне, масштаби та тривалість витоку в Казахстані "відверто незвичайні — він дуже великий".

Графіка концентрації метану 7 вересня 2023 року Фото: Kayrros/Planet Labs

Зазначимо, що витік метану в Казахстані почався 9 червня 2023 року, коли з'явилася заява про викид під час буріння розвідувальної свердловини на південному заході Казахстану, що призвело до пожежі, яка вирувала до кінця року. Експертам вдалося приборкати вогонь лише 25 грудня 2023 року, а наразі тривають роботи з герметизації колодязя цементом.

Природний газ складається здебільшого з метану, який не видимий для людського ока. Однак коли сонячне світло проходить через хмару метану, воно створює "унікальний відбиток", який і відстежують деякі супутники.

Уперше мегавитік метану в Казахстані розслідувала французька геоаналітична фірма Kayrros, а тепер їхні дані були підтверджені командою з Нідерландського інституту космічних досліджень і Політехнічного університету Валенсії в Іспанії. Під час своєї роботи вчені вивчили супутникові дані та виявили високі концентрації метану, які спостерігалися 115 разів у період із червня до грудня 2023 року.

Графіка витоку метану за всі 6 місяців Фото: Polytechnic University of Valencia

Команда взяла за основу ці дані й змогла розрахувати, що з цієї єдиної свердловини витекло 127 000 тонн метану. За словами співавтора дослідження Луїса Гуантера, цей витік може стати другим за величиною штучним витоком метану за весь час — серйозніший витік міг статися лише на "Північному потоці".

Дані Міжнародного енергетичного агентства припускають, що метан відповідальний за третину підвищення глобальної температури на Землі з часом промислової революції. Хоча на свідчення супутників можуть впливати зовнішні чинники, як-от хмарність, науковці кажуть, що вони "повністю впевнені", що з цього окремого колодязя вийшла величезна кількість метану.

Водночас казахстанська компанія, що володіє свердловиною, наполягає, що в її свердловині перебувала лише "незначна кількість газу", а також на тому, що будь-який витік метану згорів би при виході зі свердловини. Представники компанії також наголошують, що в атмосферу Землі потрапила тільки водяна пара, яка утворила великі білі шлейфи, які й були зафіксовані з космосу.

Раніше Фокус писав про те, що величезну кількість викидів метану вже видно з космосу.