Невідома фізика. Виявлено неможливу галактику: доведеться переосмислити теорії (фото)

Стародавня дуже масивна галактика, яка вже була старою на зорі історії Всесвіту, являє собою новий виклик для науки.

Розуміння того, як формуються галактики, повністю змінює виявлена космічним телескопом Вебб галактика з раннього Всесвіту. Маса всіх зірок у цій галактиці більша, ніж у Чумацькому Шляху, і вона вже встигла стати старою в той час, коли Всесвіт ще був дуже молодим. Ця галактика порушує стандартну космологічну модель еволюції Всесвіту, адже її просто не повинно існувати, як показує дослідження, опубліковане в журналі Nature, пише IFLScience.

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Уперше галактику ZF-UDS-7329 астрономи знайшли ще 7 років тому, але не могли точно сказати, що вона з себе представляє через її занадто велику віддаленість від Землі. Тільки спостереження космічного телескопа Вебб допомогли розкрити її неймовірні секрети, які роблять цей астрономічний об'єкт неможливою галактикою, згідно з існуючими теоріями.

Учені з'ясували, що світло від дуже далекої галактики летіло до нас аж 11,5 млрд років, але зірки в ній уже існували 13 млрд років тому, тобто через 800 млн років після народження Всесвіту. Дослідження показало, що ця галактика вже була старою в той час, коли Всесвіт був молодим. Тобто в ній припинився бурхливий процес появи нових зірок, тоді як у решті частини космосу він тільки набирав обертів.

Також дуже незвичайною цю галактику робить те, що маса всіх її зірок щонайменше у 2 рази більша, ніж маса всіх зірок у Чумацькому Шляху. Але нашій галактиці знадобилося кілька мільярдів років, щоб набути такої маси. Як ZF-UDS-7329 стала такою масивною і великою за відносно короткий період часу за космічними мірками, тобто всього за кілька сотень мільйонів років, залишається загадкою.

Тільки спостереження космічного телескопа Вебб допомогли розкрити її неймовірні секрети, які роблять цей астрономічний об'єкт неможливою галактикою, згідно з існуючими теоріями Фото: NASA

Автори дослідження кажуть, що нове відкриття змінює уявлення про формування галактик у ранньому Всесвіті і виходить далеко за межі наявних теорій. Вчені не знають, яким чином ця галактика сформувалася так швидко в ранній історії космосу і дуже швидко встигла постаріти, тобто в ній зупинилося утворення нових зірок. Найімовірніше, за цим стоять невідомі фізичні процеси, які не пояснює стандартна космологічна модель.

Це не єдина подібна галактика, є й інші схожі астрономічні об'єкти, які порушують теорії формування галактик. Подібні старі та масивні галактики вже були виявлені такими, що існували через 1-2 млрд років після Великого вибуху.

Виходячи з цього вчені роблять висновок, що в ранньому Всесвіті відбувалися складніші процеси, ніж пропонувалося. Можливо, це пов'язано з тим, як накопичувалася темна матерія, певні концентрації якої необхідні для нормального формування галактик. Але нове відкриття суперечить наявним моделям, оскільки темної матерії в той період часу не могло накопичитися достатньо, щоб спричинити появу такої масивної галактики. Або ж насправді в ранньому Всесвіті відбувалися абсолютно невідомі процеси.

За словами вчених, існування ZF-UDS-7329 та інших подібних дуже масивних галактик на початковому етапі розвитку космосу кидає виклик стандартній космологічній моделі. Тепер вчені збираються продовжити своє дослідження, щоб знайти більше подібних масивних об'єктів в надії на те, що нові спостереження допоможуть розібратися з тим, що ж насправді відбувалося в ранньому Всесвіті.

Фокус уже писав про те, що вченим вдалося виявити ще одну галактику, якої не повинно існувати, згідно з нинішніми уявленнями про космос.

Також Фокус писав про те, що вчені розгадали секрет загадкових сигналів з космосу і в цьому їм допомогла мертва зірка.