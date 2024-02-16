В Італії знайшли некрополь мідного віку: вчені не знають його справжніх розмірів (фото)

В Італії археологи знайшли некрополь мідного віку, в якому вже виявили 22 поховання. Також знайдено численні артефакти, серед яких різноманітні леза, вістря стріл та кинджали.

Неподалік міста Мантуя, Італія, археологи натрапили на великий некрополь мідного віку, якому приблизно 5 тисяч років. Особливо дивовижною цю знахідку робить не лише сама кількість розкопаних гробниць — 22, але й артефакти, що містяться в них, пише Arkeonews.

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Очікується, що знайдені артефакти, включаючи тонко виготовлену зброю, таку як кинджали, наконечники стріл і різноманітні леза, проллють світло на життя доісторичних мешканців цієї частини північної Італії.

Фото: ArchaeoReporter

Розкопки, проведені в листопаді 2023 року та січні-лютому 2024 року, спочатку виявили кілька ізольованих поховань. Однак подальші дослідження показали, що це лише невелика частина більшого кладовища, точний розмір якого поки невідомий. У похованнях також знайдено різноманітну крем'яну зброю.

Команда дослідників на чолі з археологом Сімоне Сестіто за підтримки муніципальної адміністрації міста також виявила ювелірні прикраси, зокрема намисто з бісеру.

Більшість виявлених поховань є простими індивідуальними інгумаціями, де померлі покладені на лівий бік, ноги зігнуті до грудей, а голови повернуті на північний захід. Нещодавні розкопки в січні довели загальну кількість поховань до 22, підтвердивши переконання дослідників, що це дійсно було кладовище, а не випадкові поховання. Ці поховання знайшли на глибині близько 40 сантиметрів під поверхнею.

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