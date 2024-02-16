Тату у вигляді серця на шкірі Землі: як з'явилося дивовижне озеро зі смертоносною історією (фото)

Фото озера у вигляді серця може, на перший погляд, здатися фотошопом, проте вчені запевняють — воно цілком реальне, а його історія дуже сумна.

Щорічно в лютому, напередодні Дня святого Валентина, у соціальних мережах починає гуляти фото озера у вигляді серця: багато хто припускає, що це фотошоп, проте вчені запевняють — водойма цілком реальна й дійсно нагадує валентинку, пише IFLScience.

Озеро Спіріт, також відоме як озеро Духів, справді має форму серця — як докази вчені надали безліч фото із супутників. Однак воно зовсім не завжди було таким. Відомо, що раніше форма озера навряд чи нагадувала серце: лише верхню його частину.

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На той час озеро Спіріт було одним із найпопулярніших туристичних напрямків — плавці, рибалки та просто любителі активного відпочинку зупинялися в будиночках, що оточують водойму. Однак усе змінилося 18 травня 1980 року. Саме цього дня сталося смертоносне виверження вулкана Сент-Геленс, розташованого на південний захід від колись туристичного центру.

Неймовірне виверження вулкана призвело до підняття дна озера майже на 60 метрів, унаслідок зсуву уламків води водойми витекли на прилеглу землю. Поступово вода повернулася, утворивши ширше, але мілкіше озеро — тоді й з'явилася форма у вигляді серця, яку ми знаємо сьогодні.

Озеро Спіріт 1979 року перед виверженням вулкана Сент-Геленс Фото: Черное море

Сьогодні озеро Спірит більше не є домівкою для туристів — у ньому тепер мешкають колоди вирваних із корінням дерев, які постраждали внаслідок виверження. Ба більше, місцева влада також обмежила доступ до водойми: риболовля та купання суворо заборонені, проте тут розташований оглядовий майданчик, який відкривають, коли дозволяють умови.

Що стосується науки, сьогодні дослідники використовують озеро Спіріт як природну лабораторію для вивчення відновлення ландшафтів після виверження вулканів. Водночас його незаймана дерев'яна підстилка з колод становить особливий інтерес для дослідників.

За словами інженера-еколога, який вивчає озеро, Джима Гавела, сьогодні це місце представляє особливий інтерес для вчених, оскільки майже не змінилося з моменту виверження вулкана.

Раніше Фокус писав про те, що названо найбільше озеро на Землі: у 10 разів більше за всі теперішні разом узяті.