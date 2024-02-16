Розроблено ліки від невиліковних хвороб мозку: на черзі хвороба Альцгеймера

Вченим вдалося зробити прорив у лікуванні хвороб, які протягом багатьох років немов вирок обрушувалися на голови мільйонів людей. Але нова розробка обіцяє повернути ситуацію на 180 градусів.

Хвороби рухових нейронів (ХДН) і фронтотемпоральна деменція (ФТД) — це два захворювання головного мозку, які не піддаються лікуванню. За БДН порушується зв'язок мозку з м'язами, що призводить до слабкості, яка з часом лише посилюється. ФТД уражає частини мозку, що відповідають за особистість і мову, що призводить до значних змін у поведінці або труднощів у спілкуванні. Але останній винахід учених може докорінно змінити ситуацію і допомогти в перемозі над цими хворобами, пише New Atlas.

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Вчені з Університету Маккуорі в Сіднеї здійснили прорив, який на перший погляд звучить як щось із науково-фантастичного роману. Вони розробили одноразове лікування, спрямоване на усунення першопричини захворювань БДН і ФТД. Річ у тім, що зазвичай клітини нашого мозку виробляють білок під назвою TDP-43, який допомагає їм функціонувати. Однак коли TDP-43 виходить з ладу, він накопичується в мозку, спричиняючи проблеми, які спостерігаються за БДН і ФТД.

Команда дослідників з'ясувала, що TDP-43 діє аж ніяк не самостійно. Він об'єднується з іншим білком, створюючи справжню катастрофу в нашому мозку. Зрозумівши це, під час дослідження вони розробили терапію, що отримала назву CTx1000, яка спрямована на руйнування шкідливих білків, не заважаючи хорошим білкам виконувати свою роботу.

Дослідники протестували препарат на мишах із симптомами БДН і ФТД, і результати виявилися обнадійливими. Уже після першої терапії піддослідним гризунам стало краще. Це лікування, якщо воно підтвердить свою ефективність, може не тільки зупинити прогресування БДН і ФТД, а й допомогти пацієнтам відновити втрачені здібності за допомогою реабілітації, заявляють учені.

Також, оскільки лікування виявилося ефективним у разі різних мутацій у лабораторних умовах, учені вважають, що воно може допомогти і в разі інших захворювань мозку, як-от хвороба Альцгеймера, від якої страждають мільйони людей по всьому світу.

Але одна справа — спостерігати за успіхами в лабораторних умовах, і зовсім інша — перевірити, як це допоможе нам на практиці. Тому наступним кроком стане випробування препарату на людях. У разі успіху це може означати майбутнє, в якому БДН і ФТД перестануть бути невиліковними захворюваннями, а медицина отримає можливість вилікувати безліч інших захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але, схоже, вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

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