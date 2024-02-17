Герпес викликає у нас недоумство: вчені пов'язали вірус із захворюванням мозку

Поширена хвороба, що уражає понад 50% населення Землі, виявилася відповідальною за погіршення наших когнітивних здібностей, але це знання може дати вченим ключ до перемоги над важким захворюванням.

Виявляється, вірус, який спричиняє помітні та болючі пухирі, що зветься герпесом, може бути пов'язаний із чимось набагато серйознішим — недоумством. Саме це виявили вчені з Уппсальського університету у Швеції у своєму нещодавньому дослідженні, яке привернуло до себе пильну увагу наукового світу, пише New Atlas.

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Вірус простого герпесу (ВПГ) є неймовірно поширеним захворюванням. Можливо, ви чули про нього, тому що деякі його види спричиняють застудні болячки (ВПГ-1) або тому що вони можуть призвести до генітального герпесу (ВПГ-2). Багато хто з нас, а саме близько 67% людей молодше 50 років, заражені ВПГ-1, а близько 13% — ВПГ-2. І якщо ви ним заразилися, він залишається з вами на все життя. Існує підтримуюча терапія, але вилікувати його неможливо.

Деменція — це ще одне захворювання, яке, на жаль, стає дедалі поширенішим у світі. Хворі на нього люди починають втрачати пам'ять та інші розумові навички, і це кардинально впливає на їхнє повсякденне життя, перетворюючи його на пекло. Хвороба Альцгеймера — найпоширеніший вид деменції. Вчені намагалися з'ясувати, що її викликає, і дійшли несподіваного висновку, який вказує на те, що вона пов'язана з вірусом ВПГ.

У дослідженні вчених узяли участь 1002 людини віком 70 років, у яких на початковому етапі не було деменції. Протягом 15 років вони спостерігали за цими людьми, перевіряючи їхню кров на наявність ознак ВПГ та іншого вірусу, званого цитомегаловірусом (ЦМВ), який також належить до родини герпесу.

Виявилося, що у людей, у крові яких було виявлено ознаки ВПГ, ймовірність розвитку деменції була вдвічі вищою, ніж у тих, у кого їх не було. Але, і це дуже важливе "але", вони не побачили такого ж чіткого зв'язку з хворобою Альцгеймера, хоча цифри ризику були схожі.

У дослідженні також розглядалося питання про те, наскільки активний вірус в організмі, що можна було визначити за різними типами антитіл у крові, і чи впливає він на розвиток деменції або хвороби Альцгеймера. Виявилося, що саме наявність вірусу, а не його активність, є ключовим фактором, пов'язаним із підвищеним ризиком розвитку захворювання.

Це дослідження поповнило зростаючу скарбничку доказів того, що ВПГ може бути фактором ризику розвитку хвороб, які вражають мозок. Науковці не вперше замислюються про це, але це чергове підтвердження, яке наблизило нас до поняття причин виникнення та перемоги над цим захворюванням.

Їхнє дослідження не свідчить про те, що якщо у вас коли-небудь була застуда, то ви приречені на недоумство, але показує ймовірний і не зовсім очевидний зв'язок між повсякденними захворюваннями і ризиком виникнення важких хвороб мозку. Розглядаючи такі поширені віруси, як ВПГ, у новому світлі, вчені сподіваються, що зможуть боротися з деменцією до її початку або лікувати її на ранніх стадіях за допомогою вже наявних і нових ліків.

Раніше Фокус писав про таємничий зв'язок хвороби Альцгеймера й артриту. Знайшовши потенційну причину розвитку хвороби Альцгеймера, вчені виявили, що зловісний організм також сприяє розвитку артриту, атеросклерозу і діабету другого типу.

Також Фокус писав про мутацію в генах, здатну відстрочити хворобу Альцгеймера на 30 років. Вчені виявили унікальний ген, здатний значно сповільнити розвиток захворювання, а на підході для його лікування у них вже є два препарати, що проходять клінічні випробування.

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