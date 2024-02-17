Світловий меч Люка Скайвокера дійсно побував у космосі: для якої місії його використовували

Через майже 50 років після виходу перших "Зоряних воєн" ми нарешті отримали переконливий доказ, що світлові мечі дійсно існують у космосі.

Давним-давно в далекій галактиці Джорджу Лукасу спала на думку ідея епічної зброї космічної ери. Він назвав її"світловим мечем" і наділяв нею лише найблагородніших героїв і найгрізніших лиходіїв. Насправді це було не так уже й давно і не так уже й далеко — лише близько 50 років тому, проте тепер у нас з'явилися вагомі докази того, що світлові мечі дійсно існували в космосі, пише IFLScience.

Як дослідникам вдалося отримати докази існування світлового меча в космосі? Досить просто — люди самі доставили його туди ще 2007 року під час місії. За словами астронавта NASA, який вийшов на пенсію, і ветерана трьох місій і восьми виходів у відкритий космос Джима Рейлі, ця цікава подія ознаменувала собою зв'язок "двох космічних тем одночасно".

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Рейлі зазначає, що існує свого роду тонка межа між науковою фантастикою і реальністю в тому, чим займаються астронавти. І тепер вона стала ще тоншою. Відомо, що загалом світловий меч провів на орбіті на борту місії STS-120 14 днів. Реквізит до зйомок фільму покинув Землю 23 жовтня 2007 року, безпечно упакований у піну всередині недоступного відсіку космічного корабля "Діскавері". Через 14 днів світловий меч успішно доставили на Землю і повернули Джорджу Лукасу після завершення місії в цілості й схоронності.

До речі, це був далеко не перший випадок, коли астронавти вивозили із собою за межі планети такого роду "контрабанду". Наприклад, ще в 1969, лише через кілька місяців після перших висадок на Місяць, американський скульптор Форрест Маєрс об'єднався з групою сучасних художників, щоб створити Музей Місяця. Вони створили крихітну і злегка непристойну колекцію карлючок, яка була таємно прикріплена до корабля Аполлон-12 і, цілком ймовірно, вона все ще перебуває десь на поверхні Місяця.

8 років по тому "Вояджер-1" і "Вояджер-" стартували із "Золотими платівками" на борту — двома 30-сантиметровими золотими дисками, на яких зберігалося 115 зображень, 90 хвилин музики, 55 привітань різними мовами, а також добірка "звуків Землі".

Ба більше, за словами Рейлі, світловий меч Люка Скайвокера не став першим предметом, пов'язаним із "Зоряними війнами", що потрапив у космос. За словами астронавта, протягом десятиліть багато його колег проносили на борт різноманітних космічних кораблів безліч різноманітних сувенірів, які були їм дорогі: наприклад, фігурки із "Зоряних війн".

Раніше Фокус писав про те, що Disney показав "справжній" світловий меч: фанати "Зоряних воєн" у захваті.