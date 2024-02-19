Висотою майже 9 000 метрів: де розташоване найвище у світі звалище сміття (відео)

Дослідники створили разючу карту, що показує масштаби сміття, залишеного на горі Еверест.

Сходження на Еверест, висота якого становить 8848 метрів, є одним із найбільших випробувань на планеті. Причому з кожним роком цей підйом стає дедалі важчим, оскільки альпіністи створюють дедалі більше проблем тим, кому доводиться підійматися за ними. І ще більше тим, кому доводиться прибирати за ними, пише Daily Mail.

Тепер дослідники вважають, що Еверест може стати найвищим звалищем у світі — згідно з оцінками експертів, сьогодні на горі може залишитися до 50 тонн сміття, водночас у базовому таборі Евересту щороку викидають приблизно 75 тонн сміття.

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Автори нового дослідження попереджають, що проблема відходів сьогодні настільки велика, що альпіністам буквально доведеться нести свої фекалії назад з гори. Щоб оцінити масштаби проблеми, вчені створили карту сміття, залишеного на Евересті — вона показує справжню кількість відходів на горі.

Зазначимо, що Еверест розташований на території національного парку в Непалі, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його площа становить 124 400 гектарів і саме тут розташовуються одні з найвищих гір у світі. Статистика показує, що кількість туристів цьогоріч неухильно зростала останнім часом, проте останніми роками темпи досягли неймовірних розмірів — кількість туристів подвоїлася за три роки з 2014 по 2017 рік.

Туристи, які приїжджають на Еверест і в навколишній національний парк Сагарматха, що оточує його, щорічно приносять близько 1000 тонн сміття Фото: Daily Mail

Підрахунки експертів показують, що на території самого національного парку сьогодні мешкає лише близько 7000 людей, проте кількість туристів, які приїжджають сюди, сягнула неймовірних 60 000 осіб, також до них приєднуються тисячі непальських гідів.

Така кількість туристів щороку приносить уряду Непалу та його економіці мільйони доларів, проте вони також залишають і величезну кількість сміття на території парку. Оскільки з роками кількість туристів лише збільшується, збільшилася і кількість відходів, що утворюються. Дані свідчать про те, що щорічно до парку потрапляє від 900 до 1000 тонн твердих відходів, причому більша частина цих відходів так і залишається тут.

Проблема досягла такого рівня, що 1991 року місцева влада вперше спробувала взяти рівень відходів під контроль і обмежити його. У рамках цієї програми дослідники збирають сміття в базовому таборі Евересту, а також на стежках національного парку. У 2014 році програма розширилася і тепер, кожен альпініст, який залишає базовий табір, повинен принести назад щонайменше 8 кг сміття, інакше ризикують втратити свою заставу в розмірі 4000 доларів.

Тільки за весняний сезон сходжень 2023 року з базового табору Евересту було зібрано 75 тонн сміття Фото: Daily Mail

За словами гірничого геолога з Університету Колорадо в Боулдері, доктора Елтона Байєрс, вони з колегами присвятили десятиліття вивчення проблеми відходів на Евересті. За словами вченого, раніше шлях до базового табору Евересту називали не інакше як "стежка туалетного паперу" через кількість відходів, які там уже залишили люди.

Однак за останні два десятиліття місцевій владі та дослідникам вдалося майже повністю розв'язати проблему сміття на стежках, що ведуть до базового табору Але, на жаль, проблему так і не розв'язали повністю: щороку на фото видно цілі гори сміття, які складаються з рваних наметів, спорядження та людських відходів.

Доктор Байєрс зазначає, що сьогодні немає офіційних даних про точну кількість сміття, залишеного на Евересті, однак дослідження 2020 року припускають, що за останні 6 років на Евересті могло залишитися близько 50 тонн твердих відходів. Водночас у 2022 році армія Непалу повідомила, що вивезла з Евересту та навколишніх гір близько 34 тонн сміття, а у 2021 — 27,6 тонни сміття.

На жаль, основна проблема полягає в тому, що всі спроби очистити Еверест від людських відходів і сміття охоплюють лише нижні табори, де можна найняти людей для перенесення сміття назад у базовий табір. Водночас найбільш забрудненою частиною гори, як і раніше, залишається четвертий табір — остання зупинка альпіністів перед сходженням.

Четвертий табір розташований на висоті близько 7900 метрів і розташований у так званій "зоні смерті". Дослідники зазначають, що зібрати відходи на цій висоті, на жаль, майже неможливо. Річ у тім, що спускаючись з гори альпіністи залишають тут своє спорядження і продовжують рух — усе це пов'язано з ризиком для їхнього життя. Експерти зазначають, що тут можна зустріти безліч наметів, кисневих балонів, сталевих мисок і ложок, а також гігієнічних прокладок.

За словами дослідників, більшу частину свого шляху альпіністи насправді проводять у базовому таборі, де сміття збирають у спеціальні бочки, а потім переносять у ями для скидання. Одна з найбільших ям розташована між селами Горакшеп і Лобуче, куди щорічно скидається близько 20 000 кг людських відходів. Дослідники зазначають, що лише ці відходи суттєво розуміють ризик забруднення водопроводу.

Байєрс зазначає, що не існує офіційних даних про те, яка кількість відходів перебуває на горі між першим і четвертим таборами, однак припускають, що її маса становить від 1 до 3 тонн. Ще однією проблемою є тутешня температура повітря, яка може опускатися до -60°C, а значить екскременти просто не можуть розкластися повністю.

Попередні оцінки дослідників також припускають, що щорічно протягом 60 днів пікового сезону на льодовик Кхумбу викидається близько 240 000 літрів сечі. Далі настає весняне танення, внаслідок якого відходи потрапляють до місцевих річок, що живлять довколишні села, людей, тварин і посіви. Вчені побоюються, що це створює ризик для здоров'я, а саме — бактеріальну загрозу.

Експерти також зазначають, що основною проблемою є зовсім не сміття на самому Евересті, а його утилізація. Наприклад, за весняний сезон сходження 2023 року було зібрано 75 тонн сміття, і це тільки з базового табору: з них 26 тонн спалюваних відходів, 12 тонн — негорючих, 9 тонн кухонних і 21,5 тонни відходів життєдіяльності людини.

Теоретично всі ці відходи мали б бути відправлені на перероблення, але вважається, що це не зовсім так. Наприклад, на території самого національного парку за попередніми підрахунками перебуває від 100 до 120 відкритих звалищ, а також невідома кількість інших ям, що були закопані.

Байєрс також зазначає, що в даній ситуації надзвичайно важливо відрізняти проблему сміття і забруднення довкілля, оскільки остання набагато небезпечніша, ніж перша.

Раніше Фокус писав про те, що названо найвищу гору у світі, і це зовсім не Еверест.