Космічний корабель із "Зоряних воєн" падає на Землю: показують знімки з космосу (фото)

Великий неробочий супутник Європейського космічного агентства на зображеннях нагадує винищувач зі знаменитої кіносаги.

Запущений у космос найінноваційніший супутник Європейського космічного агентства (ЄКА) на той час був відправлений на орбіту в 1995 році. Супутник ERS-2 спостерігав за нашою планетою протягом 16 років і з 2011 року він уже не працює. Увесь цей час супутник змінював свою орбіту, поступово знижуючись і вже 21 лютого він має впасти на Землю. Під час наближення до цієї події було зроблено фотографії приреченого на смерть ERS-2, на яких він має вигляд космічного винищувача TIE Fighter із серії фільмів "Зоряні війни", пише Space.

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Згідно з повідомленням ЄКА, 21 лютого супутник ERS-2 має здійснити неконтрольований вхід в атмосферу Землі і згоріти в ній. Кілька днів тому під час зближення із Землею цей супутник сфотографувала австралійська компанія HEO Robotics за допомогою своїх супутників спостереження.

Запущений у космос найінноваційніший супутник Європейського космічного агентства (ЄКА) на той час, був запущений на орбіту в 1995 році Фото: space.com

У ЄКА повідомили, що ERS-2 має увійти в атмосферу Землі в середу, 21 лютого приблизно о 17:19 за Києвом плюс-мінус 19 годин. Ця невизначеність пов'язана з впливом непередбачуваної сонячної активності, яка впливає на щільність атмосфери Землі. Це означає, що умови в атмосфері можуть змінюватися і таким чином супутник може потрапити туди раніше або пізніше. Поки що точно не відомо, де впаде ERS-2, але вчені з ЄКА кажуть, що це стане вже зрозуміло ближче до моменту смерті космічного апарату.

У ЄКА повідомили, що ERS-2 має увійти в атмосферу Землі в середу, 21 лютого приблизно о 17:19 за Києвом плюс-мінус 19 годин Фото: space.com

За словами вчених з ЄКА, хоча це буде і неконтрольований спуск супутника в атмосферу Землі, жодної небезпеки він не становить. Річ у тім, що ще 2011 року було проведено спеціальні маневри, які допоможуть супутнику безпечно спуститися з космосу. Орбіта супутника, який зараз важить 2294 кг (він важив більше, поки не витратив усе паливо на спуск), не передбачає зіткнення з іншими апаратами, що працюють на орбіті, або космічним сміттям.

За словами вчених з ЄКА, хоча це буде і неконтрольований спуск супутника в атмосферу Землі, жодної небезпеки він не становить Фото: space.com

Учені кажуть, що в падінні супутника ERS-2, який уже сам давно є космічним сміттям, немає нічого екстраординарного. Об'єкти такої ж маси кожні кілька тижнів згорають в атмосфері Землі.

Було зроблено фотографії приреченого на смерть ERS-2, на яких він має вигляд космічного винищувача TIE Fighter із серії фільмів "Зоряні війни" (на фото) Фото: Wikipedia

У ЄКА повідомили, що супутник ERS-2 розвалиться на дрібні шматочки, коли перебуватиме на висоті приблизно 80 км над поверхнею нашої планети. Переважна більшість цих шматочків згорить там.

Такий вигляд мав супутник ERS-2 Фото: ESA

Навіть якщо не всі уламки супутника згорять, то дуже маленька їхня кількість впаде на поверхню Землі, але це буде водна поверхня, тобто океан, кажуть учені. При цьому жодного забруднення довкілля не буде, адже фрагменти супутника не міститимуть жодних токсичних чи радіоактивних речовин.

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