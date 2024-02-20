Дарвін не був першим. Ранній теорії еволюції не дали розвинутися мумії з Єгипту

У минулому дослідники близько підібралися до правильних висновків про еволюцію видів, але зіткнулися з перешкодою.

Ще на початку 1800-х років у наукових колах почалося обговорюватися питання про те, чи можуть тварини перетворюватися на нові види, пише ScienceAlert.

У 1798 році Наполеон Бонапарт зібрав безліч учених — геологів, інженерів та інших експертів у межах свого Єгипетського походу. Колекція муміфікованих тварин, яку вчені привезли з Єгипту, зберігала ключ до питання трансформації видів.

Основні дискусії з цього питання точилися між двома опонентами натуралістами Жоржем Кюв'є і Жан-Батистом Ламарком — колегами з Французького музею природничої історії.

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Кюв'є критикував теорію трансформізму Ламарка. Останній вважав, що з плином часу найпростіші тварини ставали дедалі складнішими і зрештою перетворилися на нові види. Така теорія була неприйнятною для Кюв'є, який наполягав, що види ніколи не зможуть змінитися.

Натуралісти Кюв'є та Ламарк уперше розпочали свою дискусію, коли до музею доставили муміфікованого ібіса. Останки стародавнього птаха були ідентичні сучасному, що як вважав Кюв'є, доводило його правоту.

Кюв'є висміював опонента, пишучи, що "бажання" плавати не може створити перетинки на лапах водоплавних птахів, або ж подовжити ноги іншого виду, який не хоче мокнути.

Такі доводи висувалися майже за 60 років до того, як Чарльз Дарвін опублікував свою теорію природного добору. На той час одним із найважливіших питань у природничій історії було про те, чому тварини вимерли, а нові з'явилися після великих прогалин у літописі скам'янілостей.

Зі свого боку Ламарк писав, що жирафи отримали свої довгі шиї, коли тягнулися за листям на деревах і передали цю рису своєму потомству. Це не була абсолютно нова ідея, але тільки Ламарк стверджував, що така поведінка може поступово призвести до появи нового виду.

Кюв'є, який був основоположником порівняльної анатомії, дотримувався кардинально іншої думки. Він говорив, що види ніколи не змінюються, щоправда, і він не міг заперечувати, що в певні проміжки часу на Землі з'являлися види тварин, яких ніколи раніше не існувало. Про це безапеляційно свідчили літописи скам'янілостей.

Муміфіковані тварини, яким було тисячі років, здавалися ідеальною відправною точкою для пошуку доказів змін між стародавніми тваринами та їхніми нащадками.

Серед учених Наполеона був Етьєн Жоффруа Сен-Ілер, натураліст, який препарував усіх мангустів, лисиць, крокодилів і риб-двокодишів. Зоолог збирав тварин, живих і мертвих. Спускаючись у руїни, він побачив свої перші мумії: стародавні птахи.

Стародавні єгиптяни шанували багатьох тварин, зокрема ібісів. Щоб зберегти птахів, їх обробляли осушувальними солями та поливали рештки олією і смолою, перш ніж загорнути їх і помістити в посудини.

Коли Жоффруа повернувся з Єгипту, він привіз із собою кілька загорнутих ібісів, кішок, шакалів, крокодилів та інших тварин. Кюв'є дуже хотілося їх розглянути. Процес муміфікації спрацював настільки добре, що навіть деякі "найдрібніші волоски" залишилися недоторканими.

Коли Кюв'є порівняв кістки давно померлих ібісів із сучасними птахами, вони виявилися дуже схожими.

Ламарк не міг заперечувати очевидного, але зазначав, що муміям було всього по 3 тис. років. У ті часи ніхто точно не знав, скільки років Землі та життю на ній, але Ламарк розумів, що кілька тисяч років — занадто маленький термін. Він вважав, що клімат Єгипту та інші умови навколишнього середовища не зазнали особливих змін за ці тисячі років. На думку ж Ламарка, для того, щоб з'явився новий вид, потрібно більше часу й унікальне середовище.

Свідчень, отриманих від мумій, було недостатньо, щоб придушити дебати з приводу трансформізму, попри впливову репутацію Кюв'є.

Після публікації 1859 року роботи Чарльза Дарвіна "Походження видів" дискусія знову спалахнула до життя, цього разу підкріплена великими спостереженнями та великими дослідженнями натураліста.

Через два десятиліття після смерті Ламарка Дарвін назвав його одним зі своїх попередників, хоча й визнав його погляди "помилковими". Творець теорії еволюції шляхом природного добору зізнавався, що він далеко не перший, хто помітив, що "види зазнають модифікації".

Нагадаємо, вчені вважають, що еволюція зовсім не така випадкова, як вважалося. Результати нового дослідження кидають виклик усталеній теорії про те, що еволюція завжди випадкова і має величезні наслідки для вирішення реальних проблем.