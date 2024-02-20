Бронзова рука Ірулегі може розкрити таємницю найзагадковішої мови в історії

Дослідники кажуть, що виявили джерела баскської мови — найбільшої загадки лінгвістики.

Археологи виявили бронзову руку віком 2 тис. років, текст який міг бути написаний мовою, спорідненою з баскською. Якщо здогадки вчених виявляться правильними, тоді вони нарешті зможуть пояснити походження баскської мови — найбільшої загадки лінгвістики, пише New Scientist.

Бронзову руку було знайдено на вершині пагорба Ірулегі в Піренеях на півночі Іспанії. Спочатку археологи вели розкопки в цьому місці, щоб відшукати середньовічний замок, але натрапили на більш давнє поселення залізного віку.

Поселення було засновано між 1500 і 1000 роками до н.е. Мабуть, поселення зазнало нападу, можливо, з боку римлян, тому було закинуте в 1 столітті до н.е.

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Так звана рука Ірулегі являє собою аркуш бронзи завдовжки 14 см, завширшки 12,8 см і завтовшки всього 0,1 см. На тильній стороні долоні розташовані чотири рядки тексту, які спочатку були надряпані, а потім вибиті на металі.

Написи на руці Ірулеги Фото: Mattin Aiestaran, et. al.

Більшість слів у цьому тексті не можуть пов'язати з жодною мовою, але не перше — "sorioneku". На думку Маттіна Айестарана з Університету Країни Басків та його колег, це слово схоже на баскське "zorioneko", значення якого пов'язане з удачею. Крім того, останнє слово — "eráukon", вчені порівнюють із баскським дієсловом zeraukon.

Артефакт, мабуть, призначався для залучення удачі, вважають дослідники.

Також рука свідчить про те, що на півночі Іспанії впродовж 2 тис. років говорили мовами, спорідненими баскській. Водночас, більшість мов, якими зараз розмовляють у Європі, належать до індоєвропейської мовної сім'ї, баскська мова до неї не належить.

"Вона не пов'язана з жодною іншою відомою нам мовою", — кажуть учені.

Раніше вчені пов'язували басків із групою людей, званих васконами, які жили в Піренеях, згідно з класичними джерелами.

Однак ідея про те, що написи на руці написані мовою, спорідненою з баскською, не є загальноприйнятою. Лінгвісти Селін Муноль з Університету По і регіону Адур і Хулен Мантерола з Університету Країни Басків виступили з критикою.

Вони вважають, що написаного тексту на руці Ірулегі недостатньо, щоб порівняти його з відомими мовами.

Нагадаємо, створена найпростіша і найдобріша мова у світі, в ній всього лише 137 слів і їх достатньо для спілкування. Хоча нині кількість слів зросла до 137, проте Токіпона все ще залишається найпростішою з відомих мов.