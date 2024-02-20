Попалися на серенадах: найбільша популяція гібонів Скайвокера ховалася від учених роками (відео)

Дослідникам вдалося розсекретити місце розташування найбільшої у світі популяції гібонів Скайвокера — весь цей час їм вдавалося ховатися від учених.

У 2017 році вчені виявили в Китаї популяцію гібонів, яку пізніше визнали окремим видом і назвали на честь Люка Скайвокера із "Зоряних воєн". Відомо, що в Китаї мешкала лише невелика популяція зі 150 особин, проте вчені підозрювали, що цей вид можна зустріти та в інших місцях, але не могли знайти доказів, пише IFLScience.

Відомо, що гібони Скайвокера не вміють плавати, а тому річки часто визначають їхні місця проживання — в результаті вчені припустили, що гібони цього виду можуть мешкати в сусідній М'янмі. Щоб спробувати розшукати потайних тварин, група польових дослідників встановила системи акустичного моніторингу в регіонах між річками Н'Май Кха та Іраваді на заході та річкою Салуїн на сході.

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Автори дослідження зазначають, що щоденні ранкові пісні гібонів Скайвокера є відмінною характеристикою цього виду, а тому їх легко відшукати за серенадами, які вони співають своїм партнерам. Таким чином команда дійшла висновку, що пошук цих характерних звуків — надійний спосіб знайти докази присутності цього виду.

На щастя, вченим пощастило виявити пісні гібонів, а потім вони зібрали пережовані рослини та фрукти, які тварини викидали. Команда провела аналіз ДНК і підтвердила, що на цій території справді проживають гібони Скайвокера.

За словами старшого автора дослідження Тьєрра Смайлі Еванса, під час дослідження вченим вдалося генетично ідентифікувати 44 нові групи гібонів Скайвокера в М'янмі. На жаль, досі точно невідомо, скільки саме тварин входить до цих 44 груп, проте попередні оцінки припускали, що на цій території може мешкати до 65 000 особин.

Водночас науковці стурбовані тим, що кількість гібонів Скайвокера на цій території може різко скорочуватися. Такого висновку дослідники дійшли, опитавши жителів 12 довколишніх сіл. Результати показують, що гібонам загрожує безліч різних небезпек, зокрема:

полювання;

втрата середовища проживання.

Проаналізувавши отримані дані вчені дійшли висновку, що представників цього виду варто класифікувати як таких, що перебувають під загрозою зникнення. За словами Нгве Лвіна, який очолив групу польових досліджень, вони з колегами сподіваються, що зібрані ними дані надалі дадуть змогу відновити середовище проживання гібонів Скайвокера, а також захистити вид від винищення.

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