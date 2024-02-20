Виповзли з кошмарів уперше за 140 років: розкрито таємниці гігантських морських павуків в Антарктиді

Дослідникам знадобилося майже 1,5 століття, щоб розкрити секрети розмноження антарктичних морських павуків.

"Гігант", "море" та "павук", мабуть, три слова, які не хотіли б чути разом не тільки арахнофоби, а й інші люди на планеті. Але попри це гігантські антарктичні морські павуки нарешті вилізли з тіні за останні 140 років, і вчені змогли дізнатися про них трохи більше, пише IFLScience.

Технічно гігантські антарктичні морські павуки (Colossendeis megalonyx) зовсім не павуки, але вони надзвичайно схожі на своїх тезок. Дослідники зазначають, що ці веретеноподібні істоти насправді вельми таємничі та приховують у собі безліч секретів. На щастя, деякі з них ученим нарешті вдалося розгадати через більш ніж 140 років.

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Донедавна вчені нічого не знали про те, як ці істоти розмножуються, відкладають і висиджують яйця, а також про те, як розвиваються їхні ембріони та личинки. Однак тепер дослідникам із Гавайського університету в Маноа вперше в історії вдалося спостерігати деякі з їхніх репродуктивних звичок, а також інших видів сімейства Colossendeidae.

Деякі морські павуки крихітні, але в антарктичних видів розмах ніг може сягати понад 30 сантиметрів Фото: S. Rupp

За словами провідної авторки дослідження професорки Емі Морган, у більшості видів морських павуків саме самці піклуються про дитинчат — вони носять їх із собою, поки ті розвиваються. Цікаво, але за останні більш ніж 140 років ніхто й ніколи не бачив гігантських антарктичних морських павуків, які висиджують своїх дитинчат. Ба більше, ученим мало що було відомо про їхній розвиток.

На щастя, цього разу під час пірнання під антарктичний лід ученим пощастило натрапити на групи гігантських морських павуків, які, ймовірно, спаровувалися. Так учені спостерігали за тим, як дві групи продукували тисячі крихітних яєць, що містилися в драглистій хмарі, які за зовнішнім виглядом нагадували яйця.

Учені також помітили, що розвиток яєць був надзвичайно повільним, що характерно для холоднокровних тварин, які мешкають в Антарктиці: перша личинка гігантського морського павука вилупилася десь через 8 місяців після відкладання яєць.

За словами Морган, дивовижною також здавалася поведінка дорослих особин: один дорослий самець залишався поруч, доглядаючи за скупченням яєць, протягом близько трьох днів. За цей час яйця ущільнилися та прикріпилися до каменя, а самець потім покинув їх. Цікаво, що більшість морських павуків носять яйця до тих пір, поки вони не вилупляться, — така поведінка відома як висиджування.

Однак антарктичні гігантські морські павуки, імовірно, демонструють якусь проміжну стратегію між вільним нерестом і батьківським висиджуванням. За словами співавтора дослідження аспіранта Аарона То, команді надзвичайно пощастило побачити таку поведінку гігантських антарктичних морських павуків і дізнатися про них трохи більше, ніж було стало відомо за останні 140 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли стародавнього морського скорпіона, який жив 435 млн років тому.