Навколо Землі обертаються міні-Місяці: допоможуть перетворити людину на міжпланетний вид

Деякі вчені хочуть використовувати крихітні тимчасові природні супутники Землі, щоб відправити людство далі в космос.

У 2006 році астрономи виявили поруч із Землею дивний об'єкт, який обертався навколо планети, як і Місяць. Виявилося, що астероїд є міні-Місяцем, тобто ще одним, але тимчасовим супутником Землі. Камінь розміром усього в кілька метрів отримав назву 2006 RH120 і через рік покинув нашу планету. У 2020 році астрономи виявили ще один схожий міні-Місяць, який назвали 2020 CD3, він обертався навколо Землі протягом кількох місяців. Деякі вчені вважають, що через свою близькість до Землі ці міні-Місяці заслуговують на пильне вивчення і, як і інші навколоземні астероїди, потенційно можуть стати трампліном для людства в плані освоєння космосу, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Супутник Землі, але не Місяць

Річард Бінцель із Массачусетського технологічного інституту (США) вважає, що людству ще належить стати міжпланетним видом, але в цьому йому можуть допомогти якраз такі міні-Місяці. За словами вченого, зараз у науковому співтоваристві обговорюється ідея про те, щоб використовувати близькі до Землі астероїди як трампліни для місій на Марс. Саме міні-Місяці є одними з астероїдів, до яких найлегше дістатися із Землі, адже для цього не потрібно занадто багато палива. Як показують дослідження політ до міні-Місяців і назад займе приблизно 100 днів. Але одна з проблем полягає в тому, що такі супутники Землі тимчасові.

Пол Абелл із NASA вважає, що попри це, місії до міні-Місяців та інших навколоземних астероїдів дадуть змогу перевірити ефективність технологій, необхідних для польотів у глибокий космос, наприклад, на Марс. Зокрема, це стосується випробувань нових ракетних двигунів.

Пол Абелл із NASA вважає, що попри це, місії до міні-Місяців та інших навколоземних астероїдів дадуть змогу перевірити ефективність технологій, необхідних для польотів у глибокий космос, наприклад, на Марс. Зокрема, це стосується випробувань нових ракетних двигунів. Фото: Live Science

АЗС у космосі

Але є ще одна причина, чому варто займатися дослідженням природних мінісупутників Землі. На цих астроїдах може бути багато води, а її можна використати для поділу на кисень і водень і так отримати кисень для дихання, воду для пиття й водень для ракетного палива.

Учені вважають, що такі астероїди можуть слугувати заправними станціями під час польотів на Марс і далі до інших світів Сонячної системи. Річ у тім, що майбутнім місіям на Марс доведеться брати із собою дуже багато пального із Землі. Що більше палива, то більша вага космічного корабля. Що більша вага, то дорожча місія. Дослідження показують, що багато навколоземних астероїдів багаті на воду, а отже, її можна використовувати для своїх цілей, кажуть учені.

Учені вважають, що такі астероїди можуть слугувати заправними станціями під час польотів на Марс і далі до інших світів Сонячної системи Фото: NASA

Поки що процес видобутку будь-яких корисних копалин на астероїдах не почався, хоча деякі приватні компанії та NASA активно працюють над створенням потрібних технологій. За словами Бінцеля, ці технології якраз можна перевірити на міні-Мунах Землі.

Але ці мінісупутники нашої планети мають не дуже великий розмір, а тому їх дуже складно виявити, хоча вчені вважають, що навколо Землі їх може обертатися дуже багато. Астрономи вважають, що нова обсерваторія імені Вери Рубін, окрім виконання дослідження Всесвіту, щоб зрозуміти природу темної матерії і темної енергії, також зможе знайти й міні-Місяці.

Міні-Місяці можуть допомогти розкрити таємниці Сонячної системи

Поки ще рано говорити про те, чи зіграють місії на міні-Місяці ключову роль в освоєнні космосу. Але вивчення цих тимчасових супутників Землі й інших навколоземних астероїдів може дати ключі до розгадки таємниць Сонячної системи. Міні-Місяці — чудове місце для відстеження хімічного походження Сонячної системи та пошуку інгредієнтів, що створили життя на Землі, вважає Бінцель.

Щодо видобутку корисних копалин на астероїдах, то Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чому цей процес усе ще не почався, хоча в Сонячній системі є неймовірно цінні космічні камені.