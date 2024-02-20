Залиште в спокої кажанів: учені попередили про нову небезпеку

Ще не відійшовши від пандемії COVID-19, ми можемо стояти на порозі нового, набагато смертельнішого лиха, вважають учені. Утім, на їхню думку, у нас ще залишився час виправити ситуацію.

У нещодавньому дослідженні, яке може серйозно змінити наше уявлення про кажанів, науковці з Корнелльського університету та Товариства охорони дикої природи дійшли доволі простого, але не менш важливого висновку: якщо ми хочемо уникнути майбутніх пандемій, нам слід дати нашим кажаням-нічним сусідам спокій. Їхнє дослідження свідчить про те, що чим менше ми будемо експериментувати з кажанами, тим безпечнішим буде світ. Попри їхню стереотипну репутацію і роль у фільмах жахів, як переносників всіляких хвороб, виявляється, що кінофільми були не далекі від реальності і занепокоєння цих істот може обернутися для нас, людей, сумними наслідками, пише NDTV.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Але почати варто з нещодавнього приводу занепокоєння світового співтовариства — загадкової та смертельно небезпечної "Хвороби Х". Це умовна назва, яку використовує Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) для опису гіпотетичного, невідомого патогену, що може стати причиною майбутньої епідемії або пандемії. Ця концепція несе в собі посил про важливість підготовки до непередбачуваного характеру спалахів захворювань, припускаючи, що наступна серйозна загроза глобальній охороні здоров'я може походити від вірусу, про який ми наразі нічого не знаємо. Її метою є створення гнучких, надійних систем охорони здоров'я та глобальної готовності до виявлення, дослідження та боротьби із захворюваннями, що виникають, які здатні швидко поширюватися і викликати масові захворювання та смерть. Цей термін слугує людству нагадуванням про постійно присутній ризик виникнення нових захворювань і постійну проблему глобальної безпеки охорони здоров'я.

Кажани ж дійсно переносять безліч хвороб, до того ж деякі з них є доволі близькими родичами того злощасного вірусу, який спричинив COVID-19. Але наші спроби контролювати популяції кажанів шляхом вибракування або позбавлення їхнього природного середовища існування можуть збільшити ймовірність того, що ці віруси перейдуть до людей — цей процес називається зоонозним поширенням. Це дуже важливо, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає нас про неминучість чергової небезпечної епідемії, і правильним питанням тут є не "якщо", а "коли".

Основна ідея нового дослідження вчених полягає в тому, щоб надати кажанам їхній особистий простір, у який людина просто не вторгатиметься. Захищаючи їхнє природне середовище існування й уникаючи їхніх гнізд, ми можемо серйозно знизити ризик виникнення ще одного осередку глобального лиха. Вчені закликають до переосмислення того, як ми взаємодіємо з дикою природою, починаючи з цих незрозумілих і небезпечних ссавців.

Доктор Сьюзан Ліберман з Товариства охорони дикої природи говорить про те, що живі організми нашого світу неймовірно тісно пов'язані між собою, адже понад 8 мільярдів людей ділять його з неймовірною кількістю диких тварин. Щоб уникнути ризику виникнення чергової пандемії, ми маємо виправити наші зневажливі стосунки з природою, зокрема й не в останню чергу — з кажанами. На перший погляд у цьому немає нічого складного, особливо якщо врахувати астрономічні витрати на боротьбу з пандемією порівняно з відносно невеликими змінами, які нам доведеться внести в суспільні правила та системи законодавства для правильної взаємодії з кажанами.

Стівен А. Ософскі, професор з Корнелла, підтримав аргумент своїх колег. Він зазначає, що спільна робота людей на глобальному рівні — це ключ до розв'язання деяких із найсерйозніших проблем, з якими ми стикаємося, таких як зміна клімату і втрата біорізноманіття. Але, судячи з усього, ми не вміємо співпрацювати навіть у вирішенні невеликих локальних проблем. Але коли йдеться про кажанів, вчені надали чітку стратегію, якої нам варто дотримуватися попри все. Якщо ми зможемо не полювати на них, не їсти їх і не торгувати ними, не лізти в їхні печери, тримати нашу худобу подалі від місць проживання кажанів і або припинити руйнувати їхнє середовище існування, або навіть допомогти його відновити, ми зможемо значно знизити ризик зіткнутися з черговою пандемією, яка може виявитися значно страшнішою за останню.

Вчені закликали весь колективний світ до негайної дії для того, щоб ми могли убезпечити людство в найближчому майбутньому. Вони вимагають від держав переглянути підхід до збереження дикої природи, зробивши акцент на співіснуванні, а не на конфлікті та знищенні. Вчені вважають, що внісши зміни в нашу взаємодію з кажанами і середовищем їхнього проживання, ми зможемо не тільки захистити цих істот, а й себе від глобальних проблем. Це безпрограшний варіант для всіх, на який варто звернути увагу вже зараз, підсумували вони.

Раніше Фокус писав про новий штам коронавірусу під назвою Піролу і його небезпеки. Пандемія COVID-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Також Фокус писав про варіант "верблюжого" коронавірусу, яким загадковим чином заразився чоловік. Смертельний вірус БВРС знову проявив себе в ОАЕ, викликавши подив експертів у галузі охорони здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.