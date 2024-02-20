Несподіваний поворот. Новий вид гігантських анаконд виявлено за допомогою Вілла Сміта (фото)

Дослідники з американським актором вивчали наслідки буріння нафтових свердловин, але випадково відкрили новий вид найбільших змій на планеті.

У тропічних лісах Амазонки мешкає найбільший і найважчий вид змій на Землі — зелена анаконда. Однак тепер учені виявили, що те, що раніше вважалося одним видом, який живе на великій території, насправді є двома окремими видами, різниця в ДНК яких становить 5,5%. Для порівняння: люди й шимпанзе відрізняються всього на 2%, пише IFLScience.

Це дивовижне відкриття вчені зробили абсолютно випадково та не без допомоги американського актора Вілла Сміта. За словами керівника дослідження, професора Браяна Фрая з Університету Квінсленду, вони зовсім не збиралися розплутувати генеалогічне древо анаконд, проте це сталося.

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Вілл Сміт був керівником наукової групи амазонської частини документального фільму National Geographic "Від полюса до полюса". Їхня з науковцями робота була зосереджена на довгостроковому дослідженні наслідків буріння нафтових свердловин в Амазонії — роботу проводили за підтримки місцевого населення.

Судячи з цієї шлюбної кулі, це не очевидно, але самки зелених анаконд набагато більші за своїх самців Фото: Jesus Rivas

Як і інші вищі хижаки, анаконди надзвичайно вразливі до деградації середовища проживання, а тому вчені хотіли взяти в них аналізи, щоб порівняти концентрації важких металів між статями, виявивши наслідки розливів нафти в екосистемі. Науковці разом із Віллом Смітом відловили місцевих анаконд, а потім узяли в них проби: результати показали, що концентрації в організмі самців свинцю та кадмію на 1000% більші, ніж у самок. Автори дослідження вважають, що ці результати демонструють те, як ці важкі метали потрапляють у водну екосистему та просуваються вгору по харчовому ланцюгу.

Однак у процесі відбору проб учені помітили дещо незвичне — зелені анаконди Еквадору були значно більшими за бразильських. Автори дослідження провели додаткові дослідження та виявили, що те, що раніше вважалося одним видом, насправді є двома абсолютно різними видами — різниця в їхніх ДНК становить 5,5%, що неймовірно багато.

Тепер дослідники вважають, що більший вид, як правило, трапляється в Колумбії та Венесуелі — він отримає назву північна зелена анаконда (Eunectes akayima), водночас інший вид буде перейменовано на південну зелену анаконду. Зазначимо, що території цих видів частково збігаються, вони все ж живуть у різних річкових басейнах після географічного поділу, що, як припускають, розпочався близько 10 мільйонів років тому.

За словами Фрая, самки найбільших анаконд на Землі можуть досягати 5-6 метрів завдовжки, тоді як самці обох видів набагато коротші та стрункіші. Також відомо, що самки харчуються травоїдними, такими як олені та капібари, тоді як самці воліють поїдати куликів.

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