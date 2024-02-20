Таємниці острова Скай: у Шотландії археологи знайшли приховане впродовж століть поселення (фото)
Досліджуючи долину Глен Бріттл на острові Скай, Шотландія, археологи виявили залишки села, що датується XVII або XVIII століттям. Це поселення залишалося прихованим через висаджену тут у 1977 році плантацію ялини.
На острові Скай, Шотландія, вчені виявили залишки села, що датується XVII або XVIII століттям, під час археологічного дослідження перед вирубкою дерев. Заховане в долині Глен Бріттл, село, відоме під назвою Брунелл, було приховане плантацією ялини ситхінської, висадженою в 1977 році, пише Sky News.
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Археологи виявили поселення, в якому колись проживало приблизно 2 250 осіб. Мешканці займалися сільським господарством, вирощували велику рогату худобу, овець та коней, щоб задовольнити свої потреби та сплачувати орендну плату. Однак з часом населення скоротилося до 1 769 осіб, а село занепало. Історичні записи свідчать, що занепад міг бути пов'язаний зі зміною методів ведення сільського господарства, коли менші господарства об'єднувалися у більші території для випасу овець.
Всього дослідники знайшли 28 будівель на цьому місці. Обстеження відіграло вирішальну роль у плануванні вирубки дерев, гарантуючи, що техніка зможе працювати навколо руїн, не завдаючи шкоди. Для орієнтації на місцевості ретельно проклали невеликі стежки, що дозволило розчистити ділянку. В результаті цієї роботи кілька будівель вже видимі, однак деякі споруди все ще залишаються прихованими.
Зусилля, спрямовані на дослідження поселення, демонструють баланс між збереженням природних ландшафтів і розкриттям таємниць культурної спадщини. Це відкриття відкриває шляхи для подальших розвідок і досліджень життя людей, які колись жили в цьому місці.
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