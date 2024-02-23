Поміняти дієту і врятувати своє життя: лікарі назвали 4 способи уникнути раку товстої кишки

Лікарі б'ють на сполох з приводу зростаючих випадків розвитку раку товстої кишки і закликають нас бути більш обізнаними щодо відомих факторів ризику, перераховуючи методи, які, за їхніми словами, допоможуть нам убезпечити себе.

Останніми роками у світі спостерігається тенденція до збільшення кількості молодих людей з діагнозом колоректального раку, і експерти не можуть зрозуміти, чому це відбувається. Починаючи з 1990-х років дедалі більше людей у віці до 50 років стикаються з цією проблемою, і багато хто з учених і лікарів намагаються докопатися до істини і знайти джерело стільки тривожних цифр, пише Business Insider.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Доктор Білл Дахут з Американського онкологічного товариства каже, що, хоча гени і відіграють певну роль у розвитку цього небезпечного захворювання, серйознішими й непомітнішими винуватцями можуть бути наші щоденні звички та спосіб життя. Такі речі, як не дуже хороша дієта, набір зайвих кілограмів, пристрасть до випивки, куріння або запальні захворювання кишківника, можуть збільшити шанси розвитку колоректального раку.

Втім, у доктора Дахута та інших експертів є кілька доволі простих порад про те, як знизити цей ризик. І дані рекомендації, це не ракетобудування за своєю складністю виконання завдань — йдеться про прості та буденні речі, а саме про те, щоб змінити те, що ми їмо і п'ємо. Ось що вони пропонують:

Їжте менше червоного м'яса. Ви напевно чули, що занадто багато червоного м'яса шкідливо для здоров'я. Виявляється, для цього є вагомі підстави. Міжнародне агентство з вивчення раку відносить червоне м'ясо до категорії "ймовірно, не дуже корисно для вас", оскільки воно пов'язане з підвищеним ризиком розвитку саме колоректального раку, а також, можливо, раку грудей і простати. Для збалансування його вживання змішуйте його з іншими джерелами білка, такими як риба, птиця та бобові. Скоротіть вживання цукру та солодощів. Хоча цукор не живить рак безпосередньо, його вживання у великій кількості може призвести до ожиріння, яке є відомим фактором ризику розвитку колоректального раку. Такий простий крок, як відмова від одних лише напоїв з високим вмістом цукру, може істотно змінити ситуацію, тим паче, що є дослідження, які пов'язують ці напої з більш високими показниками раку товстої кишки. Віддавайте перевагу продуктам, що містять клітковину. Вона не тільки допомагає налагодити роботу травної системи, а й відіграє ключову роль у профілактиці раку товстої кишки. Її варто вживати не тільки для того, щоб уникнути закрепів, а й для того, щоб зменшити кількість шкідливих речовин у кишечнику. Зменшіть вживання алкоголю. Звісно, тяга випити час від часу переслідує багатьох людей, але варто знати, що алкоголь не дуже-то ладнає з вашою ДНК. Він розпадається на хімічні речовини, які можуть зіпсувати ваші клітини і потенційно призвести до раку, зокрема товстої та прямої кишки.

Це 4 простих і ключових рекомендацій, які можуть істотно знизити ризик розвитку колоректального раку. Не обов'язково відразу повністю змінювати свій спосіб життя, але можна почати робити більш розумний вибір у різних його аспектах, який може окупитися в довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про те, як вживання картопляного соку може допомогти в боротьбі з раком. Вчені з Познані виявили, що перетравлення картопляного соку може допомогти при запаленні кишечника і навіть у боротьбі з онкологічним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.