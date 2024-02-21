Невідоме життя гребінців: "ляскають" двома сотнями очей лише в солоній воді (відео)

Дослідники розповіли про те, як морські гребінці живуть в океані, і деякі з фактів їхньої біографії видаються вельми дивовижними.

Океан покриває понад 70% поверхні Землі і є одним із найдивніших середовищ існування на планеті: під товщею води ховається безліч істот, від крихітних восьминогів до гігантських китів. Також у водах океану мешкають і такі дивовижні істоти, як морські гребінці, пише IFLScience.

Ви, ймовірно, зустрічали гребінці в меню ресторанів або на прилавках магазинів, але, що це таке і як вони живуть у товщі води, перш ніж потрапити на стіл до людей. Дослідники розповіли кілька дивовижних фактів про цих морських мешканців, і деякі з них дійсно можуть шокувати.

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Гребінці є морськими двостулковими молюсками здебільшого з сімейства Pectinidae, яке налічує близько 50 родів і підродів, а також понад 400 видів. Черепашка гребінця складається з двох частин і, як правило, має віялоподібну форму з шарніром і двома стулками. Поверхня черепашок морських гребінців може бути гладкою або шорсткою.

Морські гребінці проводять своє життя всередині панцира: їхнє тіло складається з привідного м'яза і яскраво-помаранчевої ділянки, також званої коралом. Дослідники зазначають, що обидві частини гребінця їстівні, проте в ресторанах, як правило, подають саме білі частини гребінця.

Одним із найдивовижніших фактів про гребінці є те, що в кожного з них по 200 очей, які можуть бачити одночасно як периферійним, так і вузьким оглядом, використовуючи систему увігнутих дзеркал. Наприклад, дослідження 2017 року показало, що кожне з очей гребінців складається з більш ніж 100 000 квадратних дзеркальних плиток, а всі ці очі розташовані по краю мантії, про що свідчать дані Музею природної історії Карнегі.

Деякі гребінці, подібно до інших двостулкових молюсків, вважають за краще залишатися на морському дні або зариватися в пісок. Однак, якщо гребінці відчувають загрозу, вони насправді можуть пересуватися досить швидко, з'єднуючи верхню і нижню частини панцира.

Дослідники зазначають, що гребінці є фільтраторами, а тому харчуються фітопланктоном, водоростями та іншими дрібними організмами з товщі води. Цікаво, що різноманітні види морських гребінців можна зустріти по всій земній кулі, проте вони можуть жити лише в солоній воді.

Як правило, морські гребінці мешкають на глибині від 30 до 91 метра під товщею воли, а найбільшими вважаються флюгерні гребінці (Patinopecten caurinus), які можуть вирости до 30 сантиметрів у діаметрі — вони трапляються на піщаному та гравійному морському дні від північної Аляски до Каліфорнії.

Самки морських гребінців можуть виробляти сотні мільйонів ікринок за рік, які викидаються в товщу води для запліднення. При цьому, деякі гребінці, зокрема заливний гребінець (Argopecten irradians), бувають як самцями, так і самками та здатні виробляти як яйцеклітини, так і сперму.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли стародавнього молюска, якого вважали вимерлим: воскрес із мертвих через 40 тисяч років.