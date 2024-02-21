Ризик захворіти існує завжди: вакцину від COVID-19 пов'язали з розвитком захворювань мозку

Нове дослідження вчених виявило можливий зв'язок між популярними вакцинами від COVID-19 і ризиком розвитку різних захворювань, але деякі вчені закликають не робити поспішних висновків.

Пандемія COVID-19 та її наслідки ще довго впливатимуть на життя всього світу і що більше ми її вивчаємо, то більше нових фактів ми відкриватимемо. Так, нове масштабне дослідження, проведене під керівництвом Глобального проєкту з безпеки вакцини COVID, внесло кілька нових нюансів у наші знання про наслідки вакцинації. Наукова робота була заснована на наборі даних, що охоплює майже 100 мільйонів осіб у восьми країнах, пише News4JAX.

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Світ досі бореться з вірусом COVID-19, який з моменту свого офіційного початку в березні 2020 року забрав близько семи мільйонів життів у всьому світі, незважаючи на те що офіційно сама пандемія закінчилася. Хоча її наслідки були серйозними і справили величезний вплив на людство, позитивним і показовим моментом нашої згуртованості перед обличчям масштабних лих стала швидка розробка і впровадження вакцин, унаслідок чого приблизно 71% населення планети отримали хоча б одну дозу ліків.

Основну увагу в новому дослідженні було приділено вакцинам Pfizer, Moderna і AstraZeneca, а також їхнім профілям безпеки. Вчені з'ясували, що коли йдеться про них, все не так однозначно, як хотілося б: вони відзначили невелике збільшення частоти виникнення деяких захворювань, таких як міокардит, перикардит і синдром Гієна-Барре. Утім, із величезної кількості досліджених випадків тільки 190 випадків синдрому Гієна-Барре було зареєстровано після вакцинації. Це підкреслює один дуже важливий момент — асоціація не означає причинно-наслідковий зв'язок. Якщо хвороба виникла після вакцинації, це не означає, що винуватцем є саме вакцина, адже схильність до неї могла з'явитися за довго до процедури вакцинації.

Доктор Джонатан Кантор, науковець Центру клінічної епідеміології та біостатистики Пенсильванії, проаналізував результати дослідження, додавши до них свою експертну думку. Його інтерпретація — це обережний оптимізм. Кантор зазначає, що, хоча вакцини за своєю суттю несуть ризики, баланс доказів свідчить про те, що їхня користь переважує в рази, до того ж певний ризик захворіти існує скрізь і завжди, незалежно від конкретних ліків і препаратів. Він заявив, що така точка зору не підриває довіри до вакцин, а спонукає до вдумливого розгляду індивідуальних особливостей нашого здоров'я при загальній потребі в захисті від COVID-19.

Кантор наголосив на різноманітному характері медичних практик, пропонуючи за можливості завжди обирати індивідуальний підхід. Так, на його погляд, для маленької дитини з кількома перенесеними інфекціями COVID-19 безпосередня користь від вакцинації може бути менш очевидною. І навпаки, для літньої людини, особливо тієї, яка не проходила вакцинацію раніше, рішення буде скоріше на користь вакцинації.

Ця наукова робота лише продовжує вже наявні суперечки, обговорення та дослідження про вакцини COVID-19, пропонуючи обґрунтований аналіз великого пласта даних. Вона підтверджує найважливішу роль вакцин у громадській охороні здоров'я, визнаючи водночас складність оцінки індивідуальних ризиків. Загальний висновок учених зрозумілий: вакцини, як і всі медичні втручання, містять баланс ризиків і переваг, але в боротьбі з пандемією, яка вже завдала світові найсильнішого удару в багатьох галузях нашого життя, їхня цінність незаперечна.

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