Найдавніші мумії Африки походять не з Єгипту: що знайшли археологи в Лівії (відео)

Найдавнішу мумію в Африці створили не єгиптяни. Це доводять останки дитини, які знайшли на південному заході Лівії. Вчені вважають, що її вік від 5 400 до 5 600 років.

Знахідки в горах на південному заході Лівії ставлять під сумнів припущення про те, що найстаріші в Африці мумії походять з Єгипту. Доказом цього є мумія Ташвінат — муміфіковані останки дитини, які передують єгипетським муміям більш ніж на тисячу років, пише IFLScience.

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Ще взимку 1958 року археолог Фабріціо Морі натрапив на цю знахідку, досліджуючи печеру Уан Мухуггіаг. На цьому місці, яке колись займали фермери-скотарі, виявлено ознаки стародавнього житла через наскальні малюнки, що зображували людей і тварин. Але справжній сюрприз стався, коли Морі почав копати м'яку піщану підлогу печери. Під поверхнею він виявив згорток, зроблений зі шкіри кози або антилопи.

Всередині було висохле тіло маленької дитини, що свідчило про якусь форму муміфікації. Посмертно органи дитини видалили через розрізи на животі та грудній клітці — процес, відомий як евісцерація. Щоб зберегти тіло, замість них використовували трави. На шиї мумії знайшли намисто зі страусиної шкаралупи.

Найстаріша мумія

Аналіз вказує на те, що на момент смерті дитині було близько 3 років, вона мала темний колір шкіри. Радіовуглецевий аналіз оцінює вік мумії від 5 400 до 5 600 років.

За життя дитини Сахара була зовсім іншою, нагадуючи зеленіший ландшафт часів "африканського вологого періоду". Ця епоха, позначена травами, деревами та озерами, підтримувала скотарство в регіоні, на відміну від посушливої пустелі, яку ми знаємо сьогодні. Свідченням цього є малюнки із зображенням слонів, жирафів і крокодилів, а також риб'ячі кістки і стародавні рибальські знаряддя, знайдені по всій Сахарі.

Це відкриття доводить, що муміфікація в Африці має багатшу і складнішу історію, ніж вважалося раніше. Невідомо, чи вплинула ця більш рання практика муміфікації на єгипетські методи, але це кидає виклик нашому розумінню коренів і варіацій муміфікації на африканському континенті.

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