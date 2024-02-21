Невідомі князі Данії: вчені знайшли золотий перстень V ст., пов'язаний з королями Франції (фото)

В Ютландії археологи знайшли золотий перстень, інкрустований гранатом. Його дизайн відповідає стилю еліти двору Меровінгів, королівської династії Франції. Ця знахідка вказує на існування раніше невідомого князівського роду у V-VI століттях нашої ери.

У південно-західній Ютландії, Данія, археологи відкопали перстень, який міг належати представнику раніше невідомого князівського роду, що мав тісні зв'язки з правителями Франції. Артефакт знайдено в регіоні, який був центром для правлячих еліт у V-VI століттях нашої ери, пише HeritageDaily.

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Виготовлений із 22-каратного золота та прикрашений напівдорогоцінним альмандиновим гранатом в центрі, перстень може похвалитися вигадливими деталями, включаючи дві спіралі та трилисники під ними. Ці особливості характерні для витонченої майстерності, притаманної франкському мистецтву V-VI століття нашої ери.

Значення цієї знахідки стає ще більшим, враховуючи її близькість до історичних пам'яток. Виявлена в Еммерлеві, всього за 10 кілометрів від відомих Золотих Рогів Галлехуса та за два кроки від кільцевого валу Трелбанкен, ця місцевість, схоже, слугувала центром для правлячих еліт протягом багатьох століть.

Фото: National Museum

Експерти з Національного музею Данії припускають, що це кільце свідчить про існування князівського роду, раніше невідомого історикам, що вказує на тісні зв'язки з Меровінгами, королівською династією Франції тієї епохи.

Кірстін Поммергаард, музейна інспекторка Національного музею, зазначає, що дизайн прикраси та художній стиль відповідають ювелірним виробам, які носила еліта двору Меровінгів, що вказує на те, що вона могла бути дипломатичним подарунком або символом, яким обмінювалися під час укладання шлюбних союзів.

Фото: National Museum

Вибір гранату, символу влади в скандинавських культурах, замість звичайної монети або бляшки, як у перснях Меровінгів, вказує на його значення як символу влади в регіоні.

Андерс Гартвіг, музейний інспектор Музею Сондерйиланд припускає, що князівська родина в Еммерлеві могла контролювати торгівлю і ресурси в цьому регіоні, можливо, поширюючи свій вплив між містами Рибе і Хедебю.

Ця знахідка не лише збагачує наше розуміння соціальної динаміки та владних структур того часу, але й натякає на взаємозв'язок між віддаленими регіонами через дипломатію та торгівлю. Вона відкриває шляхи для подальших досліджень історії цієї загадкової князівської родини та їхньої ролі у формуванні культурного і політичного ландшафту давньої Європи.

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