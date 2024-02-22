Вогняна смерть. Двотонний мертвий апарат ЄКА впав на Землю: де це сталося (карта)

Супутник розміром з автобус і вагою 2,2 тонни згорів в атмосфері, але невідомо, чи впали якісь уламки на поверхню планети.

21 лютого о 19:15 за Києвом на Землю звалився величезний супутник Європейського космічного агентства (ЄКА) ERS-2, і ця вогняна смерть поклала край його майже 30-річному життю в космосі, пише Space.

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Згідно із заявою ЄКА, супутник ERS-2, який протягом 16 років займався спостереженням за океанами, атмосферою, льодовиками і досліджував вплив діяльності людини на навколишнє середовище, нарешті закінчив своє 13-річне сходження з орбіти.

Супутник ERS-2, який протягом 16 років займався спостереженням за океанами, атмосферою, льодовиками і досліджував вплив діяльності людини на навколишнє середовище, нарешті закінчив своє 13-річне сходження з орбіти Фото: ESA

Космічний апарат увійшов в атмосферу Землі над північною частиною Тихого океану між Аляскою і Гавайськими островами. У результаті ERS-2 згорів в атмосфері Землі, але поки невідомо, чи досягли якісь його уламки поверхні. Але навіть якщо це сталося, то ці уламки не становлять небезпеки для довкілля, адже вони не містять токсичних або радіоактивних речовин, заявили в ЄКА.

Космічний апарат увійшов в атмосферу Землі над північною частиною Тихого океану між Аляскою і Гавайськими островами Фото: space.com

Супутник ERS-2 вирушив у космос для спостереження за Землею ще 1995 року і спочатку важив 2,5 тонни. Коли він падав на Землю, то його вага становила вже 2,2 тонни. Річ у тім, що коли супутник закінчив свою роботу в 2011 році, вчені спеціально запустили його двигуни, щоб знизити його орбіту, і внаслідок цього весь запас палива апарату було вичерпано. Тому вага супутника стала меншою. Протягом останніх 13 років супутник знижувався і нарешті закінчив свою місію назавжди.

Незважаючи на те, що вага супутника така велика, за словами вчених, об'єкти такої ж ваги, які є космічним сміттям, постійно врізаються в атмосферу нашої планети кожні кілька тижнів.

ERS-2 впав на Землю внаслідок так званого неконтрольованого спуску, тобто вчені не могли вплинути на траєкторію входження апарата в атмосферу Землі. Батареї супутника були розряджені вже давно, а також усі його прилади давно вже не працювали.

У ЄКА заявили, що таке входження в атмосферу абсолютно безпечне для людей, навіть якщо деякі уламки все ж впали на поверхню. За майже 70 років космічних запусків дуже рідко такі уламки завдавали шкоди наземній інфраструктурі і немає підтверджень, що вони заподіяли шкоду комусь із людей.

За словами вчених, імовірність потрапляння блискавки в людину в 65 тисяч разів вища, ніж імовірність потрапляння уламків космічного сміття.

Нагадуємо, що за кілька днів до вогняної смерті ERS-2 було зроблено знімки супутника, коли він зближувався з атмосферою Землі. На цих зображеннях апарат дуже схожий за своїм зовнішнім виглядом на космічний корабель із фільму "Зоряні війни", як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що до Землі летять одразу три великі астероїди, і один з них був виявлений 19 лютого. Усі три камені вважаються потенційно небезпечними.