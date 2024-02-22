Чоловік помер від укусу найотруйнішої ящірки у світі: це неодмінно станеться знову (відео)

Дослідники попереджають, що такі інциденти є неминучими, доки люди тримають як домашніх тварин "отруйних монстрів".

Цього тижня в Колорадо 34-річний чоловік помер унаслідок вкрай рідкісної реакції на укус свого домашнього улюбленця — найотруйнішої ящірки у світі, аризонського ядозуба, також відомого як Гіла-монстр, пише Daily Mail.

За словами наукового співробітника благодійної організації із захисту дикої природи Born Free Кріса Льюїса, цей випадок став першим смертельним випадком серед людей за останні 94 роки. Водночас експерти заявляють, що такий інцидент "був неминучим і повториться знову".

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Льюїс зазначає, що неможливо передбачити, відбудеться у людини смертельна реакція на укус отруйного ящера чи ні. У результаті смертельні випадки просто будуть неминучі доти, доки люди тримають отруйних тварин як домашніх улюбленців у неприродних для них умовах.

Дослідники зазначають, що Гіла-монстр є унікальним серед ящірок Північної Америки завдяки своїй отруті, яку він виділяє через свою нижню щелепу. Дослідження показують, що отрута може викликати такі симптоми як:

набряк;

пекучий біль;

блювання;

запаморочення;

низький кров'яний тиск;

вигини.

Утім, останній зареєстрований смертельний випадок укусу Гіла-монстра був зареєстрований ще в 1930 році. Відтоді вчені не фіксували смертельних випадків, однак тепер експерти вважають, що у34-річного чоловіка могла виникнути алергічна реакція, яка проявилася лише через чотири дні після укусу.

Офіційно медики заявляють про те, що отрута Гіла-монстра не смертельна для людини, а причина смертельного результату в останньому випадку криється в алергічній реакції. Однак, за словами Льюїса, ця ситуація є ще одним нагадуванням того, що отруйна тварина завжди становитиме загрозу для людини, якщо утримувати її як домашню тварину.

На жаль, сьогодні не існує тестів, які б могли пройти власники екзотичних тварин, щоб зрозуміти, чи є у них алергія на отруту "вихованців". Простими словами, ми ніколи не дізнаємося, наскільки небезпечно утримувати вдома ту чи іншу тварину, поки вона не випробує на нас свою отруту.

Експерти також попереджають, попри те, що Гіла-монстри часто демонструють слухняність, фактично ви ніколи не будете в безпеці — отруйна ящірка будь-якої миті може вкусити вас. Дослідники також зазначають, що як дієвий спосіб послабити хватку хижака часто радять помістити руку у воду або впорснути в рот рептилії засіб для дезінфекції.

Зазначимо, що у США та Великій Британії власникам необхідна спеціальна ліцензія для утримання Гіла-монстра. Однак Льюїс вважає, що законодавство все ще не досконале — насправді власникам екзотичних ящірок надто мало відомо про запобіжні заходи та безпеку.

Наприклад, безпечне поводження з отруйними ящірками вимагає навчання і відповідних рукавичок, що захищають від укусів, але ні те, ні інше не є обов'язковою умовою для володіння монстром Гіла. Утім, у небезпеці перебувають не тільки люди, а й самі ящірки — ці істоти довговічні й потребують дорогого спеціального обладнання.

Відомо, що в дикій природі Гіла-монстри насправді не є агресивними хижаками, проте все може змінитися, якщо тварину утримують у невідповідних для цього умовах. Льюїс зазначає, що ящірки з більшою ймовірністю втечуть і сховаються, однак завдавати удару стануть лише в стані крайнього стресу.

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