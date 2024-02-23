Ювелірна робота. Учені створили бандаж із ватної палички, рятуючи коника зі зламаною шиєю

Ветеринари зоопарку в Г'юстоні створили неймовірно мініатюрний бандаж із підручних засобів, щоб врятувати перуанського стрибуна-паличку.

Робота в зоопарках пов'язана з найрізноманітнішими проблемами: від залучення громадськості до питань охорони довкілля до забезпечення належних умов для всіх вихованців, що мешкають тут. Працівники Х'юстонського зоопарку, схоже, вийшли на новий рівень — місцеві ветеринари створили мініатюрний бандаж, щоб врятувати перуанського стрибуна-паличку зі зламаною шиєю, пише IFLScience.

У Будинку жуків працівники зоопарку помітили самку перуанського стрибуна-палички, яка виявилася травмованою після линяння. Ентомологи помітили, що в самки ослаблена ділянка в грудному відділі — частині комахи, яка нагадує шию.

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За словами ентомолога Джулі ЛаТернер, яка першою помітила проблему, вона виявила самку, а поруч із нею її стару "шкіру". Екзоскелет коника все ще залишався "гнучким" після линяння, а тому дослідники припустили, що проблема виникла саме в процесі линяння.

Зазначимо, що перуанські стрибуни-палички насправді не належать до паличників, а є одним із видів коників. У дикій природі вони мешкають у тропічних лісах Південної Америки, а самки, як правило, набагато більші за самців. Все своє життя ці комахи проводять, піднімаючись по гілках, а з ослабленою шиєю робити це надзвичайно складно.

Ентомологи досліджували самку і виявили в неї не тільки пошкодження шиї, а й голови — імовірно, вона дістала травми під час сходження по гілці. За словами ЛаТернер, вони з колегами зробили спробу врятувати самку, оскільки в іншому разі її довелося б приспати — з неприродним положенням голови вона, імовірно, просто не могла б харчуватися і врешті-решт померла б від голоду.

Без роботи команди комаху, найімовірніше, довелося б приспати Фото: Courtesy of Houston Zoo

Проблеми такого роду досить незвичайні, а тому дослідникам довелося проявити креативність. У результаті їм вдалося створити мініатюрний бандаж для підтримки шиї самки, використовуючи лише частину ватної палички і паперовий пластир. Співробітники зоопарку зазначають, що ватна паличка була обрана, оскільки цей матеріал був ідеально гнучким і підходив для роботи з травмованою комахою.

Зазначимо, що саморобний мініатюрний бандаж виявився успішним рішенням — лише через чотири дні його зняли з самки, коли її екзоскелет повністю затвердів. Тепер вона нормально пересувається вольєром і може тримати голову в природному положенні.

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